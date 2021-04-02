إعفاء 150 متر سكن لكل مواطن فى القرى.. مقترح بتعديل على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة

قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان،إنه تقدم بتعديل على قانون رقام 144 لعام 2017 ، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.





وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك العديد من المواطنين البسطاء تضرروا من هذا القانون، خاصة وأنهم قاموا ببناء منازلهم منذ أكثر من 100 عام.





وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الحكومة تطالب بتقنين أوضاع المواطنين الذين يقومون بالبناء على أملاك الدولة ، الا ان أسعار التقنين التى أعلنها عنها المحافظين مرتفعة جدا ، مشيرا إلى ان يطالب فى التعديل الذى تقدمه به بتخفيض اسعار التقنين.



