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برلمان

إعفاء 150 متر سكن لكل مواطن فى القرى.. مقترح بتعديل على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:28 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان،إنه تقدم بتعديل على قانون رقام 144 لعام 2017 ، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك العديد من المواطنين البسطاء تضرروا من هذا القانون، خاصة وأنهم قاموا ببناء منازلهم منذ أكثر من 100 عام.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الحكومة تطالب بتقنين أوضاع المواطنين الذين يقومون بالبناء على أملاك الدولة ، الا ان أسعار التقنين التى أعلنها عنها المحافظين مرتفعة جدا ، مشيرا إلى ان يطالب فى التعديل الذى تقدمه به بتخفيض اسعار التقنين.

كما أكد أنه سيقترح فى التعديل الذى تقدم به بإعفاء 150 متر سكن لكل مواطن  فى القرى القديمة والنجوع والمدن ، وبذلك نكون راعينا الطبقة الفقيرة ، مشيرا إلى أنه من حق كل مواطن أن يكون له مسكن شرعى.
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