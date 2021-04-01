حسين الشحات يهنئ سعد سمير بعيد ميلاده

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى، علي تهنئة زميله سعد سمير، بعيد ميلاده الـ32، حيث ولد فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية.









ونشر حسين الشحات صورة له رفقة سعد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام "وكتب قائلًا "عيد ميلاد سعيد ياحبيبي"









وحقق سعد سمير مع الأهلي العديد من البطولات منهم 3 بطولات دوري أبطال أفريقيا، و4 بطولات كأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي وبطولة الكونفدرالية، كما توج مع الأهلي ببرونزية مونديال الأندية مرتين.









ووصلت بعثة النادي الأهلي للعاصمة السودانية الخرطوم مساء أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة استعدادا لملاقاة المريخ السوداني.









ويستعد الأهلي لملاقاة المريخ عصر يوم الاحد في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.



