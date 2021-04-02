بـ 725 جنيها للأردب .. المنتجين الزراعيين : غير مرضي للمزارعين ويسبب الخسائر .. والفلاحين : سعداء بهذا السعر .. واتحاد الفلاحين : سيحقق هامش ربح على حسب إنتاجية فدان القمح

المنتجين الزراعيين : سعر توريد القمح غير مرض ويسبب خسائر للفلاحين





الفلاحين : سعداء بسعر أردب القمح لأنه سيحقق هامش ربح لنا





اتحاد الفلاحين : سعر أردب القمح يحقق ربحا للمزارع فى حالة إنتاجية جيدة للفدان





وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.





وفى هذا الصدد ، قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إن تحديد سعر 725 جنيها لسعر أردب القمح غير مرض للفلاحين، معلقا: "فوجئنا أمس بهذه الأسعار من قبل الحكومة ..ونحتاج إلي زيادة هذه الأسعار لتحقيق هامش ربح للفلاح".





وأضح "واصل" خلال تصريحات ل "صدى البلد "، أن هناك دراسات معدة من قبل وزارة الزراعة والتي أفادت أن متوسط تكلفة إنتاج الأردب من القمح تصل الي 850 جنيها، وهو الأمر الذي سينتج عنه تحقيق الفلاحين لخسائر شديدة نتيجة هذه الأسعار الزهيدة.





وأضاف "نقيب المنتجين الزراعيين " أن بعض الدول التي تستورد منها مصر محصول القمح قد فرضت رسوم إغراق بلغت نحو 50 يورو علي الطن بما يعادل نحو 150 جنيها زيادة تكلفة استيرادية علي الأردب يتم دفعها للدول المصدرة والأولي بهذه الزيادة هو المزارع المصري .





وناشد بضرورة اتخاذ اللازم نحو اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الإنتاج المحلي لهذا المحصول الإستراتيجي لكونه أمن قومي للمصريين والعمل علي دعم المزارع المصري ، كما طالب برفع سعر أردب القمح إلي 900 جنيه.









ولفت إلي أنه من الضرورى دعم المزارع المصرى خاصة فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية للحفاظ على الآمن الغذائي المصرى ، والاستغناء عن الاستيراد وبالتالى توفير العملة الصعبة.













كما قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أنه تم اعتماد سعر توريد القمح لموسم2021 والذي يبدأ توريده للحكومة في منتصف شهر ابريل المقبل بواقع 725 جنيها للأردب نظافة 23.5%، و715 جنيها للأردب درجة نظافة 23%، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5%.









ولفت "أبوصدام" خلال تصريحات له ، ان هذه الاسعار مرضية للفلاحين وهي اعلي من اسعار الموسم الماضي بواقع 25 جنيها لكل اردب.









واضاف ابوصدام انه يتوقع انتاجيه مرتفعه من الاقماح هذا الموسم تزيد عن9 مليون طن نظرا لزيادة المساحة المنزرعة من الاقماح هذا الموسم إلي اكثر من 3.4 مليون فدان زراعة اصناف اقماح موصي بها ومقاومة لامراض الصدا وذات جودة عالية وكثيرة الانتاجية ، وتحسن الاحوال المناخية وعدم اصابة الاقماح باية امراض تؤثر على الانتاجية وعدم ظهور ظاهرة رقاد الاقماح بشكل كبير.





وأضاف أنه تم تغيير طرق الزراعة والري لكثير منالمساحات بما يزيد الانتاجية وجود الصوامع الحديثة والتي تعمل علي منع الفاقد من الاقماح مع استخدام معظم الفلاحين لآلات زراعية وحصاد حديثة.









واوضح عبدالرحمن ان عام 2021 سيكون عام القمح وان الاسعار التي اعلنتها الحكومة ستوفر هامش ربح مجزي للمزارعين بالاضافة الي ثمن تبن القمح والذي يساهم في زيادة دخل مزارعي الاقماح.





وعلى نفس السياق ، قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، إن العامل الرئيسي لتحقيق هامش ربح للمزارعين من زراعة الفلاح يتوقف على انتاجية الفدان ، خاصة بعد إعلان الحكومة أمس عن زيادة سعر توريد القمح من 705 جنيهات ل 725 جنيها للأردب الواحد بواقع 25 جنيها زيادة عن العام الماضى .





وأضاف "فرج" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن سعر توريد القمح سيكون مرضيا للفلاحين ومربحالهم إذا كان انتاجية القمح للفدان مرتفعة ، أما إذا كانت الانتاجية ضعيفة سيخسر الفلاح فى زراعة القمح .





وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين " إلي أن انتاجية فدان القمح تتوقف على حسب التقلبات المناخية التى واجهها المزارع ، وكذلك على حسب جودة التربة ، وتوفير مستلزمات الزراعة الجيدة .



