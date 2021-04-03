بعد أن أصبحت وسيلة للانتحار.. برلماني يطالب بإيجاد بديل لـ حبوب الغلة

طالب النائب عمرو الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بأهمية إحلال بدائل جديدة لـ "حبوب الغلة" ولا سيما بعد سوء استخدامها، حيث أصبحت إحدى وسائل الانتحار لدى فئة الشباب والمراهقين، معقبا "عندي في دائرتي السكنية ، 3 حالات انتحروا بسببها، ولا بد من إيجاد حل؛ من أجل عدم تفاقم الأمور.





أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن حبوب الغلة تستخدم في حفظ وتعقيم المحاصيل الزراعية لمدة زمنية كبيرة كما أن تكوينها من غازات سامة، وأن حبة واحدة منها كفيلة أن تنهي بحياة الأشخاص وذلك لقوة تركيبتها، معقبا " في برضو طريقة تانية لحفظ المحاصيل وهي عبارة عن بودر يتم خلطه بالماء وله نفس فاعلية حبوب الغلة"





ونوه عضو مجلس النواب، عن أهمية إعلام المواطنين بمخاطرها وسوء إستخدامها ودحر هذا النوع من وسائل الإنتحار الذي سيعتبره البعض في منتهي السهولة نظرا لإتاحتها بين أيديهم .









وتابع النائب، من الصعب تحجميها ومنعها، كما أن تقنين التداول يحتاج إلي تضافر جهود عديدة.









جاء ذلك بعد أن تقدمت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الصناعة والزراعة لإصدار قرارًا وزاريًا يحظر تداول "حبوب الغلة" في الأسواق المصرية .









وقالت "التمامي"، في طلبها، أن حبوب حفظ الغلال تحولت، خلال أشهر قليلة، إلى قاتل صامت يحصد عشرات الأرواح آخرها منذ أيام في محافظة الدقهلية، بعد أن تسببت فى إنهاء حياة سيدة، كما أن هناك وقائع عديدة لأشخاص قرروا التخلص من حياتهم باستخدام هذه الأقراص، التي تُباع دون رقابة في محال بيع المبيدات الزراعية، حتى وصل الأمر إلى حد بيعها فى محال البقالة، بأسعار رخيصة.









وشددت "التمامي" على أن تزايد حالات الانتحار نتيجة تناول حبة الغلة، يدق ناقوس الخطر، و بمثابة جرس إنذار، لكي نتحرك على الصعيد الحكومي، لوضع حدًا لهذه الكارثة بعد تزايد مخاطرها.









وأكدت "التمامي" على أن خطورة «حبة الغلة» تكمن في إطلاقها غاز الفوسفين «شديد السمية» وهو غاز لا يوجد علاج أو ترياق مضاد له، لافتة إلى أن 500 مجم من هذا المركب كفيلة بقتل الإنسان.









وطالبت "التمامي"، بضرورة تجريم تداول حبوب حفظ الغلال في الأسواق المصرية، أو وضع ضوابط لبيع هذه الحبوب القاتلة فى محلات بيع المبيدات بالمحافظات، مع فرض رقابة صارمة.









وأوضحت "التمامي"، أن عدد من الدول الغربية والغربية قررت حظرت تداول غاز الفوسفين أو منتجاته مؤخرًا، وتم تصنيفه كغاز سام يحظر تداوله وذلك وفقا لتوجيهات إدارة الصحة والأمان العالمية.







