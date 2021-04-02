قبل وصول المومياوات الملكية .. اعرف تاريخ المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

يستقبل المتحف القومي للحضارة غدا السبت ، موكب المومياوات الملكية و الذي يتقلد فيه 22 ملكا وملكة ، عربات حربية خروجا من المتحف المصري بالتحرير.





وفي اطار ذلك نسرد تاريخ المتحف القومي للحضارة في السطور القادمة ..





في عام 1982 أعلنت منظمة اليونسكو بناء على طلب الحكومة المصرية عن حملة دولية لانشاء متحف النوبة في أسوان و المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة .





تم الإعلان عن مسابقة معمارية لتصميم المتحف ، حيث أختير التصميم الحالي وهو لمهندس معماري مصري ، وتم اختيار منطقة الفسطاط بمصر القديمة والذى تم اختياره عام 1999 بدلا من أرض الجزيرة التي تم تحديدها سابقا ، و تعرف حاليا باسم دار الاوبرا المصرية .

ووضع حجر الأساس للمتحف عام 2002 بعد أعمال الحفائر التي تمت بالموقع في عام 2000 ، و ذلك ليعكس المتحف الجوانب الثقافية المختلفة لتاريخ مصر الغني من خلال تبني الأساليب المتطورة من الناحية الجمالية والتكنولوجية .





وفى عام 2017 تم افتتاح قاعة للعرض المؤقت بعنوان الحرف المصرية عبر العصور المختلفة بحضور إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو وتبلغ مساحة القاعة 1000 متر مربع وتعرض 4 حرف وهي "الفخار ، الأخشاب ، النسيج ، الحلي ، وتضم حوالي 400 قطعة أثرية من مختلف العصور بالإضافة إلي عدد كبير من قطع التراث والأفلام والصور التي تبرز الطابع المميز للحرف المصرية الاصيلة .





جدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية سيشهده العالم في 3 إبريل المقبل، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.



