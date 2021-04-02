ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

قبل وصول المومياوات الملكية .. اعرف تاريخ المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:00 ص
المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة
Advertisements
محمد الاسكندرانى
يستقبل المتحف القومي للحضارة غدا السبت ، موكب المومياوات الملكية و الذي يتقلد فيه 22 ملكا وملكة ، عربات حربية خروجا من المتحف المصري بالتحرير.

وفي اطار ذلك نسرد تاريخ المتحف القومي للحضارة في السطور القادمة .. 

في عام 1982 أعلنت منظمة اليونسكو بناء على طلب الحكومة المصرية عن حملة دولية لانشاء متحف النوبة في أسوان و المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة .

تم الإعلان عن مسابقة معمارية لتصميم المتحف ، حيث أختير التصميم الحالي وهو لمهندس معماري مصري ، وتم اختيار منطقة الفسطاط بمصر القديمة والذى تم اختياره عام 1999 بدلا من أرض الجزيرة التي تم تحديدها سابقا ، و تعرف حاليا باسم دار الاوبرا المصرية .
ووضع حجر الأساس للمتحف عام 2002 بعد أعمال الحفائر التي تمت بالموقع في عام 2000 ، و ذلك ليعكس المتحف الجوانب الثقافية المختلفة لتاريخ مصر الغني من خلال تبني الأساليب المتطورة من الناحية الجمالية والتكنولوجية .

وفى عام 2017 تم افتتاح قاعة للعرض المؤقت بعنوان الحرف المصرية عبر العصور المختلفة بحضور إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو وتبلغ مساحة القاعة 1000 متر مربع وتعرض 4 حرف وهي "الفخار ، الأخشاب ، النسيج ، الحلي ، وتضم حوالي 400 قطعة أثرية من مختلف العصور بالإضافة إلي عدد كبير من قطع التراث والأفلام والصور التي تبرز الطابع المميز للحرف المصرية الاصيلة .

جدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية سيشهده العالم في 3 إبريل المقبل، حيث يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حدث ينتظره العالم.. استعدادات مكثفة لنقل المومياوات الملكية

نائب بالشيوخ: استعدادات مكثفة لموكب نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة

برلماني: موكب نقل المومياوات الملكية سيبهر العالم

كلية التربية الرياضية بالهرم تشارك فى نقل المومياوات الملكية بـ 500 طالب

التربية الرياضية جامعة حلوان توضح دورها فى حفل نقل المومياوات الملكية

حتى ساعات متأخرة..العناني بصحبة فريق عمل المتحف القومي للحضارة المصرية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

ناصر النني يكشف حقيقة اعتراض ابنه على حسام البدري وموقفه من الاعتزال في الأهلي

هل تجزئ الصلاة على النبي يوم الجمعة بأي صيغة ؟

عيار 24 بـ 859 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2-4-2021.. فيديو

طاولة وكوتشينة .. كواليس رحلة سفر بيراميدز لـ المغرب لمواجهة الرجاء

ارتفاع فى إصابات كورونا وتخوف من الموجة الثالثة.. هبة ماهر تحذر المواطنين

Advertisements

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

سنضطر إلى غلق المسجد على الفور في هذه الحالة .. الأوقاف تحذر .. فيديو

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

الدحيل القطري يضع الرتوش النهائية على صفقة فرجاني ساسي من الزمالك

إنجاز رائع وتاريخي.. ديلي ميل تبرز استعدادات القاهرة لاستقبال موكب المومياوات الملكية

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

عيار 24 بـ 859 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2-4-2021.. فيديو

للذكور والإناث .. تعرف على مواعيد التقدم لمعهد معاوني الأمن

حكم من ترك صلاة الجمعة

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عملية احتيال.. أرملة تخسر ثروة بقيمة 10 ملايين جنيه

بصورة مسيئة.. محاولة سيدة الانتقام من حبيبها السابق تودي بها خلف القضبان

رحلة لصيد الأسماك تتحول إلى صراع مع تمساح طوله 3 أمتار .. صور