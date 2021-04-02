أخبار التوك شو.. كلمة الرئيس فى اجتماع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري.. حزب مستقبل وطن يوزع سيارات جديدة على المواطنين.. انهيار رضوى الشربيني على الهواء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية الكثير من الأحداث، أهمها ما يلي:
عرضت القناة الأولى جزءا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الاجتماع الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بعدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".
قدم برنامج حقائق وأسرار تقريرا جاء فيه أن حزب مستقبل وطن قدم مكافأة للسائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بمختلف المحافظات في إطار المرحلة الرابعة من استبدال السيارات القديمة بالجديدة.
وقال الإعلامي مصطفى بكري ان حزب مستقبل وطن يقدم دور تنموي هام مؤكدا أنه يقوم بخدمات مجتمعية ويحل مشاكل لفئت المجتمع مثلما تم بقضية التصالح وغيرها الكثير .
دخلت الإعلامية رضوى الشربينى فى حالة بكاء شديد على الهواء، فى أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.
وقالت رضوى الشربيني خلال برنامجها على قناة سي بي سفرة، إنها كانت فى كابوس لمدة 50 يومًا، وأكدت أنها ستتحدث عن هذا الكابوس فى وقت آخر.
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الشعب المصري عظيم، مؤكدا أنه في لحظة ما تجد الشعب صفا واحد وينقلب من حال الى حال.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه في وقت الجد نجد المعدن الاصلى للمصريين، قائلا: "شعب لا ليه حل ولا ليه كتالوج ولكن لديه شئ واحد هو الإنتماء الى الوطن والكيان الوطنى".
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن افتتاح مدينة الدواء اليوم هو إنجاز كبير لمصر ويحمل معانى كثيرة، مشيرا إلى أن كل مصري بصفة عامة سعيد بهذا الإنجاز الكبير.
وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية على القناة "الأولى" أن أزمة وباء كورونا، وتداعياتها اثبت أهمية وجود مؤسسات صحية، ودوائية، و مستلزمات طبية، و كل ما يلزم القطاع الطبي، مشيرا إلى أن كل ما قامت به بعض الدول من ممارسات احتكارية، وإغلاقها لجميع إمكاناتها و طاقتها في ظل الظروف الصعبة لـ كورونا.
قال الدكتور خالد مجاهد ، مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية ، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين والأطقم الطبية، سواء من خلال التسجيل على الموقع أو من خلال الإقبال على مراكز خدمة التطعيم بلقاح كورونا، مشيرا إلى أن اليوم أعلى الأيام من حيث إقبال المواطنين على مراكز تلقي التطعيم بـ 25 ألف مواطن حتى الآن".
وأضاف " خالد مجاهد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه مع توافر اللقاحات وزيادة الجرعات المتوافدة والتي تتوالى على مصر، فإنه خلال مدة صغيرة ، سيتم تطعيم باقي فئات المجتمع وليست الفئات المستحقة فقط أو أصحاب الأمراض المزمنة ، أو الفئات الأولى بصفة عامة .
قال المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة بوزراة الداخلية إن الـخطة المرورية بشأن التحويلات المرورية التي سيتم العمل بها خلال الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
وأضاف عجاج خلال مداخلة لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد بالنسبة لـ القادم من ميدان طلعت حرب وصبرى أبوعلم عليه الدخول بـ شارع محمود بسيونى اتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض باتجاه كوبرى أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة أو إتجاه مناطق شرق القاهرة، أو اتجاه محور رمسيس ، لمناطق وسط المدينة واتجاه الكورنيش اتجاه مناطق شمال القاهرة .
التضامن: كريم النسب المسمى الجديد للطفل اليتيم.. فيديو
قال محمود شعبان مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي أن "كريم النسب" هو المصطلح الجديد لليتيم، مؤكدا أن الوزارة تسعد أن يكون هؤلاء الأطفال في حمايتها ويتم العمل على تقديم الأنشطة والخدمات من أجل تنشئة اجتماعية سليمة سواء تعليميا أو ثقافيا أو رياضيا.
وأضاف محمود شعبان خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة يهتم بقضايا كريمي النسب، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية قوية وأعم وأشمل من المفهوم القديم للأيتام.
حلت الفنانة كندة علوش، والمطرب محمود العسيلي، ضيوفا بـ برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان "أمير كرارة"، والمُذاع عبر فضائية "أون إي".
وكشف الفنانة "كندة علوش"، عن أغرب موقف حدث لها، قائله: "كنا بنصور مسلسل في إسبانيا، وقالوا لنا فيه شخص عايز يعزمكم على العشاء، ومكنتش أعرف اسمه، وكانت حاجه محرجة بالنسبة لي، وكان فيه إصرار رهيب من فريق العمل إني أخرج معاهم، ووافقت في النهاية".
تحدث ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح على المنصب، عن حرية الصحافة وفكرة إتاحة المعلومات للصحفيين خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير.
وقال رشوان خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير مقدم برنامج " المصري أفندي" والمذاع عبر قناة " المحور"،:" حرية الصحافة تبدأ بالحصول على المعلومة الصحيحة وتداول المعلومات.