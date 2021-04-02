أخبار التوك شو.. كلمة الرئيس فى اجتماع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري.. حزب مستقبل وطن يوزع سيارات جديدة على المواطنين.. انهيار رضوى الشربيني على الهواء

لا ليه حل ولا ليه كتالوج ولكن لديه شئ واحد هو الإنتماء الى الوطن والكيان الوطنى".

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه في وقت الجد نجد المعدن الاصلى للمصريين، قائلا: "شعب لا ليه حل ولا ليه كتالوج ولكن لديه شئ واحد هو الإنتماء الى الوطن والكيان الوطنى".

في لحظة ما تجد الشعب صفا واحد وينقلب من حال الى حال.

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الشعب المصري عظيم، مؤكدا أنه في لحظة ما تجد الشعب صفا واحد وينقلب من حال الى حال.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن افتتاح مدينة الدواء اليوم هو إنجاز كبير لمصر ويحمل معانى كثيرة، مشيرا إلى أن كل مصري بصفة عامة سعيد بهذا الإنجاز الكبير.





وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية على القناة "الأولى" أن أزمة وباء كورونا، وتداعياتها اثبت أهمية وجود مؤسسات صحية، ودوائية، و مستلزمات طبية، و كل ما يلزم القطاع الطبي ، مشيرا إلى أن كل ما قامت به بعض الدول من ممارسات احتكارية، وإغلاقها لجميع إمكاناتها و طاقتها في ظل الظروف الصعبة لـ كورونا.