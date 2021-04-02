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ديني

رد الإفتاء على شخص ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات خوفا من كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:00 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين ، يخاف البعض الذهاب الى المسجد في صلاة الجمعة او صلاة الجماعة بصفة عامة خوفا من العدوى ، فهناك البعض يذهب الى المسجد متوكلا على الله ، والبعض الآخر يرفض او لديه فوبيا نفسية تمنعه من الذهاب فيؤي الجمعة ظهرا بالمنزل او يصلي بأهل بيته جماعة في المنزل . 

وفي هذا الصدد ورد سؤال الى دار الإفتاء  يقول فيه السائل : " تركت صلاة الجمعة ثلاثة مرات متوالية خوفا من العدوى بفيروس كورونا ، فهل علي ذنب ؟ 

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»، وفي رواية أخرى : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»؛ يقصد منه من ترك الصلاة تهاونا باختياره و متكاسلًا ومتعمدًا لذلك.


وأضاف وسام تعبدنا الله في السلم والرخاء بصلاة الجمعة، تعبدنا له بتركها عند وجود الضرر؛ فيكون آثمًا من يجمع الناس لها؛ لأنه بذلك يسهم في نشر المرض وهذا ضرر حرمه الله.

ونوه أن الشريعة تقرر وتؤكد على ضرورة الأخذ بالأسباب  وإتباع الإجراءات الوقائية ضد هذا الوباء، لافتًا: الشرع رخص ترك الجمعة لمن كان على سفر فكيف لا تترك وقت الأوبئة وانتشار الفيروسات. 

حكم ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات

من ترك صلاة الجمعة عمدا بدون عذر ، وبغير عذر، يطبع الله على قلبه، مستدلًا بما جاء في سُنن الترمذي، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-قال: « مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».، كما أن الإمام مالك قال من ترك صلاة الجمعة 3 مرات بدون عذر ترد شهادته أي لا تقبل ، وهذا دليل على ان هذا الشخص بدأ يرتكب معاصي وسيئات عظيمة، وترك الجمعة ليس سببًا لخروج الإنسان من الملة، فالعبد لا يخرج من الملة بهذه السهولة.


كفارة ترك صلاة الجمعة ثلاثة مرات

ولكن يجب أن يراجع نفسه ويستغفر الله ويقلع عن المعاصي والذنوب التي جعلته يفعل ذلك، أما إذا غلبه النوم وفاتته صلاة الجمعة فلا إثم عليه لأن القلم رفع عن ثلاث بينهم النائم حتى يفيق، ولكن إذا كان هذا نظام حياة أن ينام مع آذان الفجر ويستيقظ بعد الظهر يوميا فهنا لا يرفع عنه القلم لأنه لن يصلى الجمعة نهائيًا بحجة أنه نائم فهذا خطأ ولا يجوز شرعًا.


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