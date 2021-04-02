ضبط موظف بالوحدة المحلية بالقليوبية أصدر رخصة بناء مخالفة





واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (إحدى السيدات) وتمكينها من الحصول على رخصة بناء على أرض ملكها بالمخالفة للقانون ، وقيامه بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة ببيان صلاحية الموقع للبناء ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للبناء "بدون ترخيص" ، وكذا التغاضي عن الحصول على موافقات الجهات المعنية .





عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المتهم بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.