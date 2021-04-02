"رئيس مدينة غارب يقود حملة مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

قام مساء اليوم اللواء "حامد أحمد حامد" رئيس مدينة رأس غارب بشن حملة مكثفة بنطاق المدينة للتأكد من إلتزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ الضبطية القضائية للمخالفين، مشيرًا بأنه تم تحرير عدد 20 محضر للمخالفين وتحصيل الغرامات المقررة.





وأكد استمرار الحملة يوميًا ويهيب رئيس المدينة بالمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم .





وفى السياق ذاته صرح حامد بأنه تم المرور على الكافتريات بالمدخل الشمالى وشوادر اهلًا رمضان ومتابعة سيارات السرفيس داخل المدينة والركاب وتطبيق الضبطية القضائية لجميع المخالفين لتنفيذ الإجراءات الاحترازية .



