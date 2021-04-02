ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مدينة غارب يقود حملة مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:50 ص
رئيس مدينة غارب يقود
"رئيس مدينة غارب يقود حملة مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية
Advertisements
إبراهيم جادالله
قام مساء اليوم اللواء "حامد أحمد حامد" رئيس مدينة رأس غارب بشن حملة مكثفة بنطاق المدينة للتأكد من إلتزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية  وتنفيذ الضبطية القضائية للمخالفين، مشيرًا بأنه تم تحرير عدد 20 محضر للمخالفين وتحصيل الغرامات المقررة. 

وأكد  استمرار الحملة يوميًا ويهيب رئيس المدينة بالمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم .

وفى السياق ذاته صرح حامد بأنه تم المرور على الكافتريات بالمدخل الشمالى وشوادر اهلًا رمضان ومتابعة سيارات السرفيس داخل المدينة والركاب وتطبيق الضبطية القضائية لجميع المخالفين لتنفيذ الإجراءات الاحترازية .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: تحرير 9119 مخالفة ارتداء الكمامة فى مواقف السيارات

محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بالقناطر الخيرية

تحصيل مليار و241 مليون جنيه نظير التصالح مع مخالفات البناء فى القليوبية

وفاة مساعد مدير أمن المنوفية السابق بفيروس كورونا

لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.. غلق 340 مطعما ومقهى وتحرير 2823 مخالفة بالمنيا

بسبب الشيشة.. تشميع كافتيريا أمام نزل الشباب بسفاجا

ترشيحاتنا

حمدي الميرغني يهنئ سارة درزاوي بعيد ميلادها

رد الإفتاء على شخص ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات خوفا من كورونا

شاهد.. أحمد داوود وعلا رشدى يحتفلان بعيد زواجهما

عيار 24 بـ 859 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2-4-2021.. فيديو

الزمالك يعلن موقفه النهائي من خوض مباراته في كرة السلة أمام سبورتينج اليوم .. تفاصيل

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي