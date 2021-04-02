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حوادث

للذكور والإناث .. تعرف على مواعيد التقدم لمعهد معاوني الأمن

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:00 ص
معاونى الامن
معاونى الامن
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز إختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة وتنطبق عليهم الشروط العامة.

وتضمن الشروط الآتي:
- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس 
- ألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن 
- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة 
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره"  
- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل 
- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة 
- أن يجتاز إختبار السمات واللياقة البدنية ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية 
- وشملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور" 
- وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث - وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى 
- وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

بالنسبة للمزايا للمتقدمين:
تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والإستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والإستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ومن المقرر أن تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهى (معهد معاونى الأمن بطره "ذكور – إناث" – معهد معاونى الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور") .

وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3/4/2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 3/5/2021 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً يوميًا ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية.. علمًا بأن كافة الشروط والمزايا معلن عنها على موقع وزارة الداخلية (moi.gov.eg).
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