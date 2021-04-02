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اقتصاد

التخطيط ينظم المؤتمر الدولي السنوي عن الاقتصاد الرقمي .. 3 أبريل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:30 ص
صدى البلد
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اية الجارحي
ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعنوان "الاقتصاد الرقمي والتنميةىالمستدامة" بالقاهرة ٣-٤ أبريل ٢٠٢١.

و يفتتح المؤتمر كل من: ا.د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، و الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و أ.د علاء زهران رئيس المعهد ورئيس المؤتمر.

 ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة من العديد من القيادات التنفيذية العاملة في قطاع الاقتصاد الرقمي في مصر .

ويتناول المؤتمر قضايا خاصة بدور رقمنة الاقتصاد في تعزيز التنمية، والعمل والتعليم في الاقتصاد الرقمي، ودور الحكومة في الاقتصاد الرقمي، وأولويات الاقتصاد الرقمي في مصر، والأبعاد الاجتماعية والبيئية في الاقتصاد الرقمي

وأشار ا.د علاء زهران  رئيس المعهد أن المعهد يعقد مؤتمرا دوليا سنويا في إحدى القضايا المتعلقة بأبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
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