قبل الانطلاق بـ 24 ساعة .. كل ما تريد معرفته عن موكب المومياوات الملكية

يشهد العالم غدا السبت انطلاق موكب المومياوات الملكية ، في موكب مهيب يجوب شوارع القاهرة ، بصحبة 22 ملكا وملكة فرعونية ، ليبهر المشاهدين لمدة 40 دقيقة .





ومن المقرر ان ينقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا ، عن أقوى الاحداث ، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر .





ويستعرض "صدى البلد" كل مايبحث عنه القراء حول احتفالية موكب المومياوات الملكية في السطور القادمة ..





"المومياوات الملكية المشاركة"





يشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالاتي "الملك رمسيس الثانى ، رمسيس الثالث ، رمسيس الرابع ، رمسيس الخامس ، رمسيس السادس ، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى

،تحتمس الأول ، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع ، سقنن رع ، حتشبسوت، أمنحتب الأول ،أمنحتب الثانى ،أمنحتب الثالث ،أحمس نفرتارى ، ميريت آمون، سبتاح ،مرنبتاح، الملكة تى ، سيتى الأول ،سيتى الثانى.





"مسار الموكب"





سيخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل ،مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط .





" سيناريو العرض "





ووضعت وزارة السياحة و الاثار مع الشركة المنظمة للحفل سيناريو للعرض نسرده في التالي :

1- قبل تحرك الموكب تُطلق 21 طلقة في الهواء.

2- تخرج السيارات الواحدة تلو الأخرى من أمام بوابة المتحف بشكل دائري لتخرج من الباب الرئيسي للمتحف الخارجي لتتجه إلى ميدان التحرير وتدور حول المسلة.

3- يضئ ميدان التحرير والمسلة والمباني التي حولها، ثم يسير الموكب بمحاذاة نهر النيل.

4- يجرى حمل المومياوات الملكية على عربات مصممة بالطراز الفرعوني وفوقها صناديق زجاجية لحفظ المومياوات.

5- السيارات تحمل شعارًا موحدًا، وتحمل اسم الملك ولقبه باللغة العربية والإنجليزية والهيروغليفية.

6- سيقف بجانب السيارات وأمام الموكب أفراد يرتدون أزياء فرعونية، وأفراد على الخيل.

7-ستسير عجلات حربية تم صنعها خصيصًا لهذه المناسبة للمشاركة على جانبي الطريق أثناء الموكب.

8-سيتقدم الموكب لفيف من الفنانات مرتديات الزي الفرعوني بقيادة المايسترو نادر عباسي، بصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية.

9-الاحتفالية تزينها أضواء الليزر والكشافات التي ستضئ السماء بأسماء ملوك الفراعنة الـ22 و17 تابوتا ملكيا.

10 - سيتم وضع شاشات التليفزيون في الشوارع لمتابعة هذا الحدث الفريد والحفل.

11- سيستقبل عدد كبير من الجماهير، الموكب الملكي بالأعلام المصرية على جانبي الطريق، منذ انطلاقه بالتحرير وحتى وصوله إلى الفسطاط.

12 - سيتم افتتاح ميدان التحرير رسميًا بالتوازي مع موكب المومياوات الملكية، وسيتم رفع الستار عن مسلة رمسيس الثاني والكباش التي تزين الميدان.

13 سيتم افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية في اليوم نفسه، وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.





"التغطية الإعلامية"





سيتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، لافتا إلى أن هناك 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.





"فيلم ترويجي"





أطلقت وزارة السياحة و الاثار فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يتضمن محتوى حصري عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية كما اطلقت حملات ترويجية إلكترونية في ١٢ سوقا عربيا وأوروبيا وآسيويًا وأمريكيا .





"شاشات عرض في الشارع"





كما سيتاح شاشات عرض في بعض النقاط بمسار الموكب ، لنقل احتفالية نقل المومياوات الملكية عبر البث المباشر لها ، والتي ستلاقي اعجاب المشاهدين .





"بث مباشر"





كما يمكن لرواد السوشيال ميديا و عالم الانترنت الاستمتاع بالمشاهدة عبر الرابط اضغط هنا أو هنا















