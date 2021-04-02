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توك شو

بسبب مرور المومياوات .. المرور تناشد المواطنين بهذا الأمر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:34 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف المقدم وائل عجاج، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة،  تفاصيل موكب نقل المومياوات يوم السبت المقبل.

وطالب رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر قناة “المحور”، المواطنين بعدم التواجد  يوم السبت في مناطق مرور الموكب وخاصة الكورنيش ووسط المدينة إلا للضرورة القصوى.

وتابع عجاج بالنسبة لـ القادم من رمسيس والكورنيش يجب عليه الدخول لميدان الشهيد اتجاه شارع رمسيس، أو اتجاه كوبرى أكتوبر اتجاه مناطق شرق القاهرة إتجاه محور الجلاء للعودة اتجاه رمسيس والجلاء اتجاه مناطق الشمال من الكورنيش أو اتجاه كوبرى أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة.

وعن القادم من مناطق الجيزة عليه الاستكمال بكوبرى أكتوبر وعدم النزول منزل الهيلتون اتجاه الكورنيش إتجاه خط سير المومياوات، معقبا: والقادم من أعلى أكتوبر وأعلى منزل الشهيد القادم من الجيزة عليه الاستكمال اتجاه كوبرى أكتوبر وعدم النزول باتجاه منزل الشهيد عبدالمنعم رياض.

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