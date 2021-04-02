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فن

حنان مطاوع: سأتابع موكب نقل المومياوات بشغف وحب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:59 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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نجلاء سليمان

يترقب العالم كله خلال الساعات المقبلة مشهدا تاريخيا يتابعه العالم أجمع وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، اليوم وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة في اجتماعها الأحد الماضي.

وعبرت حنان مطاوع، عن سعادتها بهذا الحدث العالمي، وقالت في تصريح خاص لموقع صدى البلد:" حدث مهم وهتابعه بشغف وحب زي كل المصريين".

ونفت حنان مطاوع مشاركتها في فعاليات نقل المومياوات، لكنها سعيدة بهذا الحدث مثل كل المصريين.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتجهيز موكب المومياوات الملكية وتم ترميمها بشكل كامل بأحدث الطرق العلمية الحديثة، ووضعها داخل كبسولة النيتروجين، ويتم في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لنقلها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وتم اتباع جميع طرق الحماية للمومياوات، حيث تم وضع وسائد مصنوعة من مواد طبيعية لا تتفاعل مع مواد التحنيط بالمومياء.

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