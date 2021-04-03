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محافظات

تل الفرخة... حكاية احد أشهر المعالم الأثرية بالدقهلية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:01 ص
تل الفرخة... حكاية
تل الفرخة... حكاية احد أشهر المعالم الأثرية بالدقهلية
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همت الحسينى
تعد محافظة الدقهلية من المحافظات التى بها اماكن اثرية وتميزت بها منذ عدة قرون، ومنها من أصبح مزارا سياحيا.

ويعد" تل الفرخة بقرية (غزالة) التابعة لمركز السنبلاوين من هذه الأماكن الأثرية حيث يبعد حوالى 55 كيلو من مدينة المنصورة وينقسم التل الى ثلاثة تلال التل الغربى وعثر فيه على اقدم مصنع لصناعة الجعة والتل الأوسط وعثر فيه على مساكن ومخازن ترجع إلى حضارة نقادة الثالثة، والتل الشرقى وعثر فيه على مقابر تعود الى عصور ما قبل الأسرات.

حيث قال الدكتور محمود المحمدى الخبير السياحى، إن هذه القرية تقع علي طريق التجارة مع بلاد الشام وقد عثر فيه على بعض الفخار المستورد منها مما يدل على انها كانت مركزا للتجارة.

وترجع اهمية هذا التل لما عثر فيه من اكتشافات اثرية تضم مقابر كانت مخصصة للاطفال وتعود الى عصر حضارة نقادة الثالثة ووجد بهذه المقابر بعض الاوانى الفخارية والحجرية وايضا خرز مصنوع من العقيق الاحمر.

ويضيف " المحمدى " انه عثر فى هذه المنطقة على اقدم مصنع لصناعة الجعة التى كانت تصنع من القمح و التى كانت تصدر الى بلاد الشام واليونان عبر فرع النيل المنديسى والتى كان يوجد اقبال عليها فى اليونان وبلاد الشام وكانوا دائمين فى طلابها مضيفا أن اهمية هذا المكان فى العثور على اقدم تمثال يمثل الهيئة البشرية وهو محفوظ الان بالمتحف المصرى القديم.
تل الفرخة... حكاية احد أشهر المعالم الأثرية بالدقهلية
تل الفرخة... حكاية احد أشهر المعالم الأثرية بالدقهلية
تل الفرخة... حكاية احد أشهر المعالم الأثرية بالدقهلية
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