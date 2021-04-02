موكب المومياوات الملكية.. خبراء سياحة: أكبر حملة ترويجية في تاريخ القطاع

أكد خبراء السياحة أن موكب المومياوات الملكية، يمثل الحملة الإعلامية و الاعلانية الاضخم في تاريخ القطاع السياحي ، حيث ستتناقلة وكالات الانباء العالمية و المحلية و القنوات لتلقي الضوء على التاريخ المصري .





واستشعر العديد من خبراء القطاع السياحي، الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري التي ستنتعش في ذاكرة السائح ، وستعيد التوازن لعودة الحراك للسياحة الثقافية التي تاثرت بفعل الاهتمام بـ السياحة الترفيهية .





وفى اطار احتفالات موكب المومياوات الملكية نستعرض رؤي خبراء القطاع السياحي حول أهمية الحدث.





قال عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن موكب المومياوات الملكية ، صورة مشرفة تؤكد عظمة أبناء مصر في الحفاظ على تاريخهم و تطوير الاثار بما يليق بمكانتها التاريخية .





وأكد لـ"صدى البلد" ، أننا سنعمل على الاستفادة من الحملة الضخمة ، التي نتجت عن القاء الضوء على الموكب والذى سيبث عبر 400 قناة ووكالة انباء عالمية بالإضافة الى منصات التواصل الاجتماعي ، لترويج منتج السياحة الثقافية ، خاصة ان المستقبل بات جليا لهذا المنتج .





وأشار عبدالهادي الى ، العديد من الافتتاحات الحالية و التي يروج لها بشكل احترافي ، بالإضافة الى المقرر افتتاحها مستقبلا مثل المتحف المصري الكبير، ستجعل المقصد السياحي الثقافي محطة أساسية لكل سائحي العالم مؤكدا هذا هو مستقبل السياحة القادم .





ووصفت الدكتورة راندا العدوى الخبيرة السياحية ، موكب المومياوات الملكية و الزخم الإعلامي المصاحب لها بأنها الحملة الترويجية الأكبر في تاريخ القطاع السياحي ، مؤكدة بعد عودة الحياة لطبيعتها ، سيكون هناك زخم سياحي قوي لمقاصدنا .





وأضافت لـ"صدى البلد"، أنه على الجميع انتهاز فرصة الافتتاحات و الاكتشافات الاثرية و البناء عليها تسويقيا ، لما هو قادم خاصة ان هناك جهد مبذول ، في جميع المناحي وعلينا مخاطبة ودعوة وكلاء السياحة العاملين بالسوق المصرية ، لتلك الاحداث الإيجابية .





وأوضح عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة و الطيران السابق بالغرفة التجارية ، أنه بمجرد الحديث عن الموكب عبر منصات التزاصل الاجتماعي و الصحافة المحلية و العالمية ، فقد وصلنا لكل سائح دون عناء ، وهو النقطة الإيجابية في ذلك الامر .



