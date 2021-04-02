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فن

حنان مطاوع لصدى البلد: لم أتلق دعوة لحضور احتفالية نقل المومياوات وسأتابعها بشغف زي كل المصريين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:01 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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نجلاء سليمان

يترقب العالم كله خلال الساعات المقبلة، مشهدا تاريخيا وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة في اجتماعها الأحد الماضي.

وقالت الفنانة حنان مطاوع، في تصريح لصدى البلد،إن احتفالية نقل المومياوات مسجلة من شهر نوفمبر الماضي، ولم أتلق أي دعوة لحضورها، لذا لا أشارك في أي من فعالياتها.

وعبرت حنان مطاوع، عن سعادتها بهذا الحدث العالمي، قائلة: "حدث مهم وهتابعه بشغف وحب زي كل المصريين".

يذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتجهيز موكب المومياوات الملكية وتم ترميمها بشكل كامل بأحدث الطرق العلمية الحديثة، ووضعها داخل كبسولة النيتروجين، ويتم في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لنقلها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وتم اتباع جميع طرق الحماية للمومياوات، حيث تم وضع وسائد مصنوعة من مواد طبيعية لا تتفاعل مع مواد التحنيط بالمومياء.

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