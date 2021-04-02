مسئول أفريقي : تأخر وصول لقاح أسترازينيكا من الهند كارثي

قال رئيس هيئة مكافحة الأمراض في أفريقيا، الخميس، إن تعليق الهند المؤقت للصادرات الرئيسية من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا سيقوض خطط التطعيم بأفريقيا، وقد يكون له تأثير "كارثي" إذا تم تمديده.





وذكر مصدران لـ"رويترز" الأسبوع الماضي أن الهند قررت تأجيل الصادرات الكبيرة من الجرعات التي صنعها معهد سيروم الهندي على أراضيها للتأكد من قدرتها على تلبية الطلب المحلي.





وقال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا إن التعليق "سيؤثر حتمًا على قدرتنا على استمرار تطعيم الناس".





وأضاف أن الاتحاد الأفريقي خطط لتطعيم ما بين 30 و35% من سكان القارة بحلول نهاية العام، موضحًا أن التأخير قد يؤدي إلى عدم تحقق هذا الهدف.





وتلقت غانا حتى الآن 600 ألف جرعة من أصل 2.4 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا كان من المقرر أن تحصل عليها عبر برنامج كوفاكس بحلول نهاية مايو.





وقال كوامي أمبونسا أشيانو، رئيس حملة التطعيم إنه تم إبلاغ غانا بأن المزيد من الجرعات لن تصل قبل يونيو.



