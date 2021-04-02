أحسن أب .. علي ربيع يروج لـ مسلسله الجديد .. شاهد

وعلق على ربيع قائلا " #أحسن_أب علي قناه الحياه رمضان يقربنا دعواتكم ان شاء الله تكون حاجه حلوه #علي_ربيع ".

يُذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.



