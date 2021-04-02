عبور حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور المجري الملاحي لقناة السويس بعد توقف 6 أيام





أكدت مصادر ملاحية بقناة السويس، أن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور سوف تعبر قناة السويس غدًا الجمعة، في طريقها إلى المحيط الهندي ومنطقة الخليج.

اشارت المصادر الي قيام القبطان محمود أبوعجيلة كبير مرشدي القطاع الشمالي، بإرشاد الحاملة الأمريكية خلال عبورها، حيث يرافقها 2 من قاطرات الإنقاذ بهيئة قناة السويس طوال فترة عبورها القناة حتى خروجها لخليج السويس.





ذكرت المصادر الي ان حاملة الطائرات "أيزنهاور" الأمريكية ومجموعة السفن المرافقة لها، كان قد دخلت مياه البحر الأحمر عبر قناة السويس، منتصف مارس الماضي.





كما عبرت كوبري السلام، أسفل الكوبري المعلق الذي يربط آسيا بأفريقيا، خلال 2019.





وأعلنت البحرية الأمريكية، بدء عملية قتالية لحاملة الطائرات "دوايت إيزنهاور" في شرق البحر المتوسط، دعمًا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت البحرية الأمريكية، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" تنفذ طلعات جوية في شرق البحر المتوسط.





وتحمل "أيزنهاور" على متنها 48 مقاتلة قاذفة من طراز F/A-18E Super Hornet، وطائرات مخصصة للحرب الإلكترونية والإنذار المبكر، وطائرات نقل، إضافة إلى طائرات مضادة للغواصات وطائرات إنقاذ.





ووفقا للنظام المعتمد، فتضم مجموعة السفن المرافقة لحاملة الطائرات غواصة نووية ضاربة مزودة بصواريخ "توماهوك" المجنحة التي يبلغ مداها 1.5 ألف كلم.





شاركت حاملة الطائرات في عمليات متعددة بما في ذلك عملية مخلب النسر خلال أزمة رهائن إيران في عام 1980، وكذلك حرب الخليج في التسعينيات، ومؤخرا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق و أفغانستان.



