ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عبور حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور المجري الملاحي لقناة السويس بعد توقف 6 أيام

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:08 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة

أكدت مصادر ملاحية بقناة السويس، أن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور  سوف تعبر قناة السويس غدًا الجمعة، في طريقها إلى المحيط الهندي ومنطقة الخليج.
اشارت المصادر الي قيام  القبطان محمود أبوعجيلة كبير مرشدي القطاع الشمالي، بإرشاد الحاملة الأمريكية خلال عبورها، حيث يرافقها 2 من قاطرات الإنقاذ بهيئة قناة السويس طوال فترة عبورها القناة حتى خروجها لخليج السويس.

ذكرت المصادر الي ان حاملة الطائرات "أيزنهاور" الأمريكية ومجموعة السفن المرافقة لها، كان قد دخلت مياه البحر الأحمر عبر قناة السويس، منتصف مارس الماضي.

كما عبرت كوبري السلام، أسفل الكوبري المعلق الذي يربط آسيا بأفريقيا، خلال 2019.

وأعلنت البحرية الأمريكية، بدء عملية قتالية لحاملة الطائرات "دوايت إيزنهاور" في شرق البحر المتوسط، دعمًا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت البحرية الأمريكية، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" تنفذ طلعات جوية في شرق البحر المتوسط.

وتحمل "أيزنهاور" على متنها 48 مقاتلة قاذفة من طراز F/A-18E Super Hornet، وطائرات مخصصة للحرب الإلكترونية والإنذار المبكر، وطائرات نقل، إضافة إلى طائرات مضادة للغواصات وطائرات إنقاذ.

ووفقا للنظام المعتمد، فتضم مجموعة السفن المرافقة لحاملة الطائرات غواصة نووية ضاربة مزودة بصواريخ "توماهوك" المجنحة التي يبلغ مداها 1.5 ألف كلم.

شاركت حاملة الطائرات  في عمليات متعددة بما في ذلك عملية مخلب النسر خلال أزمة رهائن إيران في عام 1980، وكذلك حرب الخليج في التسعينيات، ومؤخرا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق و أفغانستان.

Advertisements
Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي