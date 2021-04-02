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سيارات

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:16 ص
السعودية تستعد لإطلاق
السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي
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اشرف عطية
 قامت وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتنظيم أول سباق من سلسلة “إكستريم إي” سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في المملكة العربية السعودية .

وصرح المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة إكستريم إي أليخاندرو أغاغ قائلا “لقد حان الوقت لانطلاق هذا السباق، حيث يعتريني شعور بالغ بالفخر والحماسة.. لقد تم بذل قدر هائل من العمل الجاد في ظروف غير مسبوقة وراء الكواليس، لضمان إطلاق سلسلة قوية من السباقات التي نتوق لمشاهدتها عن قرب، خاصة وأننا سنتابع مجموعة من أكبر الأسماء في رياضة السيارات، والتي ستخوض منافسات محتدمة وجهًا لوجه بعد أيام .

 ستتنافس 9 فرق  في سلسلة إكستريم إي وسيتم تنظيم أربع جولات تأهيلية تستغرق كل واحدة منها 15 دقيقة غدا السبت الموافق 3 أبريل، وسيتأهل المتنافسون الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي الأول، بينما سيصل الخمسة الباقون إلى نصف النهائي الثاني في “السباق المجنون” وسيقام كلاهما يوم الأحد الموافق 4 أبريل.

وصرح ايضا خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قائلا : “إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا استضافة أول سباق من بطولة إكستريم إي، حيث نترقب جميعًا انطلاقة هذا الحدث.. إن العلا تعد بحق موقعًا رائعًا، كما تشكل أيضًا خلفية مناسبة للمساعدة في زيادة الوعي حول تأثير تغير المناخ، وخاصة التصحّر”.

وأضاف : “إننا نتطلع لكي نصبح روادًا عالميين في معالجة تغير المناخ، وكجزء من رؤية 2030، أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن عدد من المبادرات الطموحة والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60%، وتتيح لنا سلسلة سباقات إكستريم إي تسليط الضوء على مثل هذا الموضوع المهم، والاستمتاع بمثل هذه السباقات المذهلة التي تشارك بها مجموعة رائعة من الفرق والسائقين المحترفين في هذا المجال المعاصر .
السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور
السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور
السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور
السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور
السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور
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