مستشار وزير الزراعة يوضح الهدف من مشروع الدلتا الجديدة .. فيديو

قال الدكتور نعيم مصيلحي ، مستشار وزير الزراعة ، إن مشروع الدلتا الجديدة بهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للشغب المصري ، وتعويض ما فُقد من أراضي زراعية في الوادي والدلتا خلال الـ 40 عام الماضية .

وأضاف " نعيم مصيلحي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " التاسعة " المُذاع على فضائية " الأولى " ، أن وفقًا للبرنامج الزمني لهذا المشروع ، فإن خلال عامين ، سيتم توفير حوالي 2 مليون فدان ، في مشروع الدلتا الجديدة ، وفي توشكى ، وفي سيناء ، معقبًا إن إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال عامين ، يعتبر إنجاز كبير.

وتابع مستشار وزير الزراعة ، أن إختيار مكان هذا المشروع ، إحتاج عبقرية وتفكير كبير ، مشيرًا إلى أن طريق روض الفرج في مصر يربط بين عدة محافظات ، بالإضافة إلى قربه من الموانئ ، وبالتالي نجد سهولة في عملية الإنتاج والتصدير .

وأكمل " مصيلحي " ، أن روض الفرج أيضًا قريب من نقل المعدات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروع ، مؤكدًا أن مكان هذا المشروع سيعمل على سرعة تنفيذه ، مشيرًا إلى أن المشروع في منطقة واحدة تضم كلًا من محور الضبع ، ومستقبل مصر ، والدلتا الجديدة .