مستشار وزير الزراعة يوضح الهدف من مشروع الدلتا الجديدة .. فيديو

قال الدكتور نعيم مصيلحي ، مستشار وزير الزراعة ، إن مشروع الدلتا الجديدة بهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للشغب المصري ، وتعويض ما فُقد من أراضي زراعية في الوادي والدلتا خلال الـ 40 عام الماضية .
وأضاف " نعيم مصيلحي " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " التاسعة " المُذاع على فضائية " الأولى "
، أن وفقًا للبرنامج الزمني لهذا المشروع ، فإن خلال عامين ، سيتم توفير حوالي 2
مليون فدان ، في مشروع الدلتا الجديدة ، وفي توشكى ، وفي سيناء ، معقبًا إن إضافة 2
مليون فدان للرقعة الزراعية خلال عامين ، يعتبر إنجاز كبير.
وتابع مستشار وزير الزراعة ، أن إختيار مكان
هذا المشروع ، إحتاج عبقرية وتفكير كبير ، مشيرًا إلى أن طريق روض الفرج في مصر يربط بين
عدة محافظات ، بالإضافة إلى قربه من الموانئ ، وبالتالي نجد سهولة في عملية الإنتاج
والتصدير .
وأكمل " مصيلحي " ، أن روض الفرج
أيضًا قريب من نقل المعدات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروع ، مؤكدًا أن مكان
هذا المشروع سيعمل على سرعة تنفيذه ، مشيرًا إلى أن المشروع في منطقة واحدة تضم
كلًا من محور الضبع ، ومستقبل مصر ، والدلتا الجديدة .