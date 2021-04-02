نجم الزمالك السابق: استبعادي من العمل في النادي بسبب صراحتي

كشف وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، أسباب عدم توليه مناصب داخل نادي الزمالك في الفترة الماضية باعتباره أحد نجوم النادي السابقين.





وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: " استبعادي من العمل في الزمالك بسبب صراحتي".





وتابع: "أتحدث دائمًا بصراحة كاملة ولن أتوقف عن كشف الحقائق وإبداء رأيي بكل مصداقية وذلك بتسبب في استبعادي من العمل داخل النادي في الفترة الماضية".





وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خضعت لمسحة طبية مساء الخميس بفندق إقامة الفريق في الجزائر بعد تناول وجبة العشاء، استعدادا لمواجهة فريق المولودية المقرر لها التاسعة من مساء السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وخضع جميع أفراد البعثة للمسحة الطبية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن تظهر نتيجة المسحة اليوم الجمعة.





وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى الجزائر مساء الخميس استعدادا للقاء المولودية، وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد





خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة





خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف





خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري





وضم الجهاز الفني للفريق التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.