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أخبار العالم

فرنسا.. اعتقال شخص حاول التسلل إلى قصر الإليزيه بسلاح أبيض

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، مساء الخميس، بأن رجلا يحمل زجاجة حارقة حاول التسلل إلى قصر الإليزيه في باريس، الذي يمثل مقرا لرئاسة فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل تم رصده وهو يحاول تسلق السياج حول القصر برفقة شريكين كانا يصوران العملية.

وذكر التقرير أن الشرطة ألقت القبض على الأشخاص الـ3 ووضعتهم قيد الحبس للاشتباه في "محاولة تنفيذ أعمال عنف باستخدام أسلحة"، مضيفا أن جهة التحقيق تعمل على تحديد ما إذا كان الرجل ألقى الزجاجة بالتعمد أو فقط أسقطها قبل توقيفه.

ولم يتم حتى الآن توضيح دوافع المشتبه بهم لكن الصحيفة أشارت إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن تحليل السائل من الزجاجة أظهر أنه غير خطير.

وقال الرجل البالغ 30 عاما من عمره إنه فنان ولم يكن ينوي تنفيذ أي أعمال عنف.
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