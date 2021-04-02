الزمالك أولا وأخيرا .. كواليس رحلة سفر بعثة الفريق لـ الجزائر





ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ كواليس رحلة سفر البعثة.





وعلقت : "فريقنا يصل الجزائر استعدادا لمواجهة المولودية #الزمالك_اولا_واخيرا "





وكانت ضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية مساء الخميس بفندق إقامة الفريق في الجزائر بعد تناول وجبة العشاء، استعدادا لمواجهة فريق المولودية المقرر لها التاسعة من مساء السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وخضع جميع أفراد البعثة للمسحة الطبية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن تظهر نتيجة المسحة اليوم الجمعة.





وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى الجزائر مساء الخميس استعدادا للقاء المولودية، وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد





خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة





خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف





خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري





وضم الجهاز الفني للفريق التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.





📸: فريقنا يصل الجزائر استعدادا لمواجهة المولودية 🏹



#الزمالك_اولا_واخيرا pic.twitter.com/QuyZr17stw — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 2, 2021

كشف نادي الزمالك عن كواليس رحلة بعثة الفريق لـ الجزائر استعدادا لمواجهة فريق مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا.