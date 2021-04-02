سارة درزاوى تهنئ حمدى المرغنى بـ عيد ميلاده ... شاهد





وعلقت سارة قائلة " كل سنة وانت طيب يا حمدي .. ربنا يكتبلك الخير دائما في كل طريق تمشيه و يريح بالك و يهنيك و يسعدك و يفرحك بتمارا وإسراء دايما يا رب ".





ورد عليها الميرغني قائلا " ربنا يخليكي يا ساره ويارب تبقي سنه سعيده عليكي انتي وعيلتك كلها ويارب تكسري الدنيا السنه دي ".



يُذكر أن آخر أعمال على ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.



هنأت الفنان سارة درزاوى الفنان حمدى المرغنى ، بعيد ميلاده ونشر صورة تجمعها به وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".