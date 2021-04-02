ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:51 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن كواليس ما حدث في مباراة فريق كرة السلة أمام الزمالك في بطولة الدوري والتي قرر مراقب المباراة الغائها واعتبار الأهلي الفريق الفائز.

وأكد العامري فاروق في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر" أن مراقب المباراة هو من قرر الغائها عقب الانتظار لمدة ساعة ونصف من أجل ان يتمكن الزمالك من السيطرة على الجماهير التي اقتحمت الصالة.

وأضاف أن الأهلي دخل صالة المباراة ولكن يكن بها اي جمهور ولكن قبل المباراة اقتحمت الجماهير الصالة ولكن الزمالك فشل في السيطرة على الجماهير واخراجها مشددا أن تصوير أن الزمالك ظلم أمر خاطئ.

وأضاف ان الاهلي لم يطلب مطلقا ان يغادر أي من نجوم الزمالك الصاله ولكن الازمة كانت بسبب الجماهير.

وتابع أنه عقب إلغاء المباراة حرص مجلس إدارة الزمالك على الاعتذار لفريق الأهلي عن ما حدث قائلا " قالولنا متزعلوش ".

وأضاف أن الحديث عن إقامة مباراة الفريقين في الدور الأول بحضور الجماهير كان بموافقة وطلب اتحاد السلة.

واختتم مؤكدا أن الزمالك طلب من الأهلي الموسم الماضي مغادرة الجماهير لـ صاله عبد الله فيصل ووافق الأهلي على الفور دون حدوث أي أزمة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لجنة المسابقات بالسلة تحسم مصير مباراة الزمالك والأهلي الملغاة غدا

الزمالك: تقدمنا بشكوى ضد مراقب مباراة قمة السلة ولن نتنازل

الحسيني سمير: البعض يتهمنا أننا عايشين وهم المؤامرة.. والعامري فاروق طلب خروج شيكابالا من صالة الزمالك

لجنة المسابقات بالسلة تحسم مصير مباراة الزمالك والأهلي الملغاة اليوم

مدير النشاط بالأهلي : علاقتنا بالزمالك أكبر من نتيجة مباراة.. وخاطبنا اتحاد السلة لتطبيق اللوائح

عبد المطلب : جمهور الزمالك اقتحم صالة عبدالرحمن فوزي قبل المباراة بدقيقتين

ترشيحاتنا

بصورة مسيئة.. محاولة سيدة الانتقام من حبيبها السابق تودي بها خلف القضبان

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

موعد إجراء قرعة كأس العرب للمنتخبات بمشاركة مصر

الزمالك يعلن موقفه النهائي من خوض مباراته في كرة السلة أمام سبورتينج اليوم .. تفاصيل

شاهد.. أحمد داوود وعلا رشدى يحتفلان بعيد زواجهما

إعفاء 150 متر سكن لكل مواطن فى القرى.. مقترح بتعديل على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي