مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري ابطال افريقيا والدوي الاسباني
وجاء مباريات اليوم الجمعة 2-4-2021 والقنوات الناقلة كالتالي :
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
الهلال X صن داونز – الساعة 3:00 عصرا - beIN Sports 1 HD Premium
شباب بلوزداد X مازيمبي – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ليفانتي X هويسكا – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري المصري
وادي دجلة X الانتاج الحربي – الساعة ا5:00 مساء - اون تايم سبورت
مصر المقاصة X سموحة – الساعة 9:00 - اون تايم سبورت
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
ناسيونال ماديرا X بورتيمونينسي – الساعة 9:30 مساء