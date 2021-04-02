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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري ابطال افريقيا والدوي الاسباني 

وجاء مباريات اليوم الجمعة 2-4-2021 والقنوات الناقلة كالتالي : 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 

الهلال X  صن داونز – الساعة 3:00 عصرا - beIN Sports 1 HD Premium

شباب بلوزداد   X مازيمبي – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium    

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

ليفانتي X هويسكا – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري 

وادي دجلة  X الانتاج الحربي – الساعة ا5:00 مساء - اون تايم سبورت

مصر المقاصة X سموحة – الساعة 9:00 - اون تايم سبورت 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

ناسيونال ماديرا  X بورتيمونينسي – الساعة 9:30 مساء
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