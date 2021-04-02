مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري ابطال افريقيا والدوي الاسباني





وجاء مباريات اليوم الجمعة 2-4-2021 والقنوات الناقلة كالتالي :





مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الهلال X صن داونز – الساعة 3:00 عصرا - beIN Sports 1 HD Premium

شباب بلوزداد X مازيمبي – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإسباني





ليفانتي X هويسكا – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 3 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري المصري





وادي دجلة X الانتاج الحربي – الساعة ا5:00 مساء - اون تايم سبورت





مصر المقاصة X سموحة – الساعة 9:00 - اون تايم سبورت