ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسمة بوسيل بعد وفاة والدها: راح القلب اللي كان مصبرني على قساوة الدنيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:28 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، عن وفاة والدها ، ونشر صورتين له عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى  " انستجرام ".

وعلقت بسمة قائلة "  راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا ، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا ... ان لله و ان اليه راجعون.


((اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن ابي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)). اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلًا خيرا من أهله ، وأدخله الجنة بغير حساب و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.
يا رب يا رحيم .

ربى أنه ليس معى ولكنه فى قلبى فى دُعائى انتقل الى جوارك لكنه موجود فى كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، و تقرّ بها عينه.
اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دعاء للميت و7 أعمال تخفف عنه عذاب القبر

دعاء للجد المتوفى في يوم الجمعة

الدعاء يصل للميت كهدية تحول قبره إلى جنة.. بـ25 طريقة لا يعرفها كثيرون

دعاء أول يوم للميت .. وكلمات تثبته عند السؤال

دعاء للميت مستجاب .. احرص عليه في أوقات استجابة الدعاء

فى اليوم العالمي للشهيد.. أدعية له بالرحمة والمغفرة

ترشيحاتنا

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

شاهد.. أحمد داوود وعلا رشدى يحتفلان بعيد زواجهما

أوس أوس يهنئ سارة درزاوى بعيد ميلادها

حكم من ترك صلاة الجمعة

الزمالك يعلن موقفه النهائي من خوض مباراته في كرة السلة أمام سبورتينج اليوم .. تفاصيل

الأهلي يكشف حقيقة عرض طرابزون التركي لضم محمد شريف وإمكانية الموافقة

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي