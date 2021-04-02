بسمة بوسيل بعد وفاة والدها: راح القلب اللي كان مصبرني على قساوة الدنيا

الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، عن وفاة والدها ، ونشر ص

ورتين له عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وعلقت بسمة قائلة " راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا ، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا ... ان لله و ان اليه راجعون.









((اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن ابي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)). اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلًا خيرا من أهله ، وأدخله الجنة بغير حساب و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

يا رب يا رحيم .





ربى أنه ليس معى ولكنه فى قلبى فى دُعائى انتقل الى جوارك لكنه موجود فى كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، و تقرّ بها عينه.