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محافظات

السماح بتسويق إنتاج شمال سيناء من الأسماك خارج المحافظة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:47 ص
صدى البلد
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احمد صالح

أصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  قرارا بالسماح بخروج الأسماك التي يتم صيدها عن طريق الصيادين بالمحافظة الي اسواق المحافظات .، وذلك خلال الفترة من اول ابريل وحتي ٣٠ أبريل الجاري .

وقد حدد القرار أنواع الأسماك التي يسمح لها بالخروج دون غيرها وهي " الكابوريا ، والسبيط ، ووحش البحر " وذلك بموجب فواتير صادرة من الجمعيات التعاونية للصيادين بمدينة العريش .
كما تقرر تواجد مندوبين عن منطقة الثروة السمكية بالعريش ، وبحيرة البردويل ، بالتنسيق مع الجهات المعنيه ، علي ان يكون تواجدالمندوبين علي المنافذ " في مدخل المحافظة بالوظه،  ومعدية القنطرة غرب .علي ان يتم مراجعة الفواتير مع الكميات الموجودة لدي التاجر علي ان يتم ختم الفاتورة بعد المراجعة.
كما يسمح  للمواطن الدخول من المنافذ بكميات لا تزيد عن 5 كيلو علي سبيل الاستخدام الشخصي ، او الهدايا دون وجود فاتورة بالكمية.

وفي نفس السياق قال المهندس سامي الهواري رئيس منطقة الثروة السمكية في العريش ،  انه  تم مخاطبة الدكتور  صلاح مصيلحي ، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  ، بشان اعفاء جميع مراكب الصيد المتوقفة عن العمل بالبحر المتوسط منذ العملية الشاملة سيناء  ٢٠١٨م. م  ،من رسوم التامينات الاجتماعية ، ومخاطبة الجهات المعنية بذلك .

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