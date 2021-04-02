بسبب التزويغ من العمل.. إحالة 10 أطباء وموظفين بوحدة صحية بكفر شكر للتحقيق

نفذت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة على المنشات الصحية لمتابعة سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة قامت بالمرور على الوحدة الصحية ببرقطا وتبين خروج 8 أطباء من العمل دون إذن رسمي أو أي سند قانوني وتم الشطب عليهم في خانة الانصراف أثناء المتابعة





كما تبين خروج اثنين موظفين من العمل دون إذن رسمي أو أي سند قانوني وتم الشطب عليهم في خانة الانصراف أثناء المتابعة وذالك بإشراف مصيلحى جمال هدايا و محمد غنيم نائبي رئيس المركز والمدينة، وتم تحرير مذكرة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم للتحقيق





وأكد رئيس المركز والمدينة صدور تعليمات مشددة بضرورة متابعة كافة الخدمات والمنشآت الصحية والخدمية على مستوى المركز والمدينة للوقوف على حسن انتظام العمل والوقوف على المشكلات والعمل على حلها طبقا للقانون والامكانيات المتاحة لشعور أهالينا المواطنين بالرضا التام، يأتي ذلك بناءا على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك طبقًا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 –2021 ، مع التركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.





وشدد محافظ القليوبية، على مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية ، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة وتوريد جميع المعدات التي تم شراؤها ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.