بدء التسجيل في عمومية الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين،في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة،باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية للنقابة.





ويستمر التسجيل فى الكشوف حتى الثانية عشر ظهرا، ومن المقرر المد ساعة بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويكتمل النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25٪+ 1.





وتجرى اليوم الجمعة ٢ أبريل ٢٠٢١ أول جمعية عمومية عادية لنقابة الصحفيين وإجراء انتخابات التجديد النصفى خارج مبنى النقابة،وإقامتها بنادى المعلمين بالجزيرة وذلك بسبب الظرف الطارئ الذى فرضته أزمة تفشي وباء "كورونا".





ويتضمن جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، هذا فى حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25%+1.





كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.





وينافس فى انتخابات التجديد النصفى 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس .





وكان خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، قد أعلن أن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية يكتمل بـحضور 2500 عضو بجدول المشتغلين.





وكانت تجرى الانتخابات والجمعيات العمومية بشكل دائم وطبقا لنص القانون بالمقر الرئيسى بوسط البلد منذ نشأتها قبل 80 عاما .. ويستضيف نادي نقابة المعلمين غدا الجمعة 2 أبريل انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب رقم 23 والمجلس رقم 52 في تاريخ نقابة الصحفيين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .





وجاء قرار إجراء الانتخابات بنادى المعلمين بعد رفض وزارة الصحة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية إقامتها بمبنى النقابة خوفا على سلامة الصحفيين.



