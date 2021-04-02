في اليوم العالمي للتوحد .. معلومات لا تعرفها عن المرض

تحتفل مختلف دول العالم في الثاني من أبريل من كل عام، باليوم العالمي للتوعية بالتوحد، لجعل الأشخاص يفهمون ويتقبلون الأشخاص المصابين بالتوحد، وتعزيز الدعم العالمي ، وتسليط الضوء على الحاجة إلى المساعدة في تحسين نوعية حياة المصابين بالتوحد حتى يتمكنوا من عيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

والتوحد هو اضطراب في النمو العصبي يتميز بقصور في التواصل الاجتماعي واللغوي ، فضلًا عن السلوكيات المتكررة والاهتمامات المقيدة، يتمتع الأطفال والبالغون المصابون باضطراب طيف التوحد بمجموعة واسعة من القدرات، بعض الأشخاص لا يستطيعون التحدث على الإطلاق والعديد منهم قد أخر أو حد من التواصل اللفظي، يعاني البعض من ضعف شديد في تفكيرهم المعرفي بينما يكون البعض الآخر موهوبًا للغاية.





التعرف على التوحد بين الأطفال

في كل مرحلة من مراحل نمو الطفل ، يغرسون عادات مختلفة ، مثل التواصل والسلوك الاجتماعي يجب مراقبة هذه التغييرات من أجل النمو الصحي للطفل.





وكشف موقع عن ndtv، عن الأعراض الأولية للتوحد عند الأطفال من مختلف الفئات العمرية..





أقل من 1 سنة

يتجنب الاتصال بالعين

لا تعبيرات الوجه أو التعبير غير اللائق

لا تستجيب لابتسامتك

لا تنظر إلى الأشياء التي تظهرها

قد لا تستجيب للصوت

تلتصق بألعاب معينة

يصعب تهدئة الطفل





1-2 سنة





الأطفال في عالمها الخيالي

التأخر في الكلام

لا يستجيب عند مناداته بالاسم

لا يرد على الأسئلة بشكل مناسب

حساس للغاية للأصوات العالية والروائح غير العادية

لا تستجيب للناس

سلوك متكرر مثل لصق أجزاء من الجسم أو تكرار الكلمات أو الأصوات





فوق سن سنتين

يفضل اللعب بمفرده

لن يشارك الطفل الأشياء مع الآخرين

صعوبة في التعبير عن مشاعره

لا تكوين صداقات ومشاركة الأشياء

بالكاد يستخدم الإيماءات أو يعرض لغة الجسد المناسبة

يمكن أن تكون نبرة حديثهم إما منخفضة أو عالية الحدة

حساس للعدوى ويمكن أن يمرض بشكل متكرر





تتراوح علامات التوحد من طيف خفيف إلى شديد بين الأطفال، قد يواجه الطفل أيضًا عادات أكل ونوم غير منتظمة ، في بعض الحالات يتم الخلط بين هذه الأعراض لسلوك عدائي تجاه الوالدين وتقلبات مزاجية متكررة، يمكن أن يخطئوا أيضًا في مزاج الطفل الخجول.



