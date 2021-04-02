الجزائر في محادثات مع شركاء الطاقة بشأن مشاريع بتروكيماوية

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الخميس إن الجزائر شرعت في محادثات مع شركات الطاقة الأجنبية لمباشرة "مشاريع عملاقة" في قطاع البتروكيماويات.

وأبلغ عرقاب مجلس الأمة الجزائري أن المشاريع تتضمن مجمع تكسير للنفتا وغاز البترول المسال بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا.







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وتستهدف المحادثات أيضا بناء مصنع لإنتاج الميثانول ومشتقاته، لكنه لم يذكر رقما للطاقة الإنتاجية ولا أسماء الشركاء الأجانب في المفاوضات.

وتعمل الجزائر على تنويع موارد الاقتصاد والإيرادات بعد تراجع حاد في دخل النفط والغاز، الرافد الرئيسي لماليتها العامة.