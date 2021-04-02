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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 2 إبريل 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 2 أبريل 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و1.85 جنيه، والبطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه، والبصل بين 2.50 و5 جنيهات.


وسجلت الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 6 و11 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.
فيما سجلت أسعار الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.




وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 و16 جنيها للكيلو.


وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال السكرى من 3 إلى 5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات للكيلو.


وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 4 و7 جنيهات، والجوافة بين 4 و7 جنيهات، والرمان بين 7 و10 جنيهات.
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