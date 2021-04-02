أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 2 إبريل 2021

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 2 أبريل 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.





وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و1.85 جنيه، والبطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه، والبصل بين 2.50 و5 جنيهات.









وسجلت الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 6 و11 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.





وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

















وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 و16 جنيها للكيلو.









وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال السكرى من 3 إلى 5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات للكيلو.







