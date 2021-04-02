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اقتصاد

مؤشر للقطاع الصناعي الأميركي يرتفع إلى ذروة 37 عامًا في مارس مدفوعا بنمو قوي في طلبيات التوريد الجديدة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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وكالات

ارتفع مؤشر لنشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي إلى أعلى مستوياته فيما يربو على 37 عاما في مارس آذار، مدفوعا بنمو قوي في طلبيات التوريد الجديدة، مما يعطي أوضح مؤشر حتى الآن على أن طفرة اقتصادية منتظرة بشدة من المرجح أن تكون في الطريق.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الخميس إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية قفز إلى 64.7 الشهر الماضي من 60.8 في فبراير . وذلك أعلى مستوى منذ ديسمبر  1983.


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وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو قطاع الصناعة، الذي يسهم بنسبة 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 61.3 في مارس . ودعمت جائحة كوفيد-19 المستعرة منذ عام الطلب على السلع.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد هذا العام، تغذيه حزمة تبلغ 1.9 تريليون دولار للإغاثة من تداعيات الجائحة وإعادة فتح الشركات مع تلقي مزيد من الأمريكيين للقاحات الواقية من فيروس كورونا.

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