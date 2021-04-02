إحالة ١٨ موظفا للتحقيق فى قطاعات خدمية مختلفة بمدينة الأقصر

أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر ، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.





واضاف رئيس المدينة انه خلال الاسبوع الماضي قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر تحت إشراف عبد الحميد الكيلانى مدير الإدارة، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق مدينة الأقصر ومتابعة الانضباط الإداري بها وتم احالة ١٨ موظفًا وموظفة للتحقيق لعدم الإنضباط الإداري،



