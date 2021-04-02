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مرأة

لن تتوقع.. تعرف على سعر سويت شيرت أحمد حلمي وعمرو دياب المثير للجدل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للفنان عمرو دياب وهو يرتدي سويت شيرت بسيط  باللون الأبيض وصورة أخرى للفنان أحمد حملي بنفس السويت شيرت مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، على الصورة المتداولة له بنفس إطلالة عمرو دياب مازحا ، قائلا:"هو انت ليه متصورتش معايا يا ايمن مع اني عندي نفس الطقم كامل ببنطلونه ينفع ياعمرو".

وحمل سويت شيرت عمرو دياب وأحمد حلمي توقيع AllSaintsr، 125 يورو أي ما يقرب من 2302 جنيه مصري .

وقد صادف أن ظهر أحمد حلمي بالسويت شيرت في فيديو نشره مع زوجته منى زكي عبر Tik Tok، وفي نفس اليوم ظهر الهضبة  في صور جمعته مع الكاتب أيمن بهجت قمر والمحلن محمد يحيى.

لن تتوقع.. تعرف على سعر سويت شيرت أحمد حلمي وعمرو دياب المثير للجدل
لن تتوقع.. تعرف على سعر سويت شيرت أحمد حلمي وعمرو دياب المثير للجدل
لن تتوقع.. تعرف على سعر سويت شيرت أحمد حلمي وعمرو دياب المثير للجدل
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