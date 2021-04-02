ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 2 إبريل 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الدواجن اليوم، الجمعة 2 أبريل 2021، فى السوق المحلية، وفقًا لبورصة الدواجن التى أعلنتها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.


وسجلت الفراخ الساسو 32 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الأوراك 29 جنيها، أما كيلو البانيه فسجل 60 جنيها، وأسعار الدواجن البيضاء ما بين 26 و27 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 35 جنيها للكيلو.


اقرأ أيضا:


وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 8 و10 جنيهات، وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية،  فيما استقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيها للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.  


ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافةً إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير، ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 -2- 2021

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 18 فبراير 2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 20 -2- 2021

البط يسجل 12 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 فبراير 2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 26 فبراير 2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 27 -2- 2021

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق : صعود الفريق في دوري أبطال أفريقيا مهمة مستحيلة

الطيران العماني يصدر تنبيهًا حول موعد الرحلات

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 2 إبريل 2021

بعد فيديو مضايقة السائحات.. عقوبة المتهم تصل لغرامة 10 آلاف جنيه

روسيا تكشف تفاصيل محادثة هاتفية بين بوتين ومحمد بن سلمان

رد الإفتاء على شخص ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات خوفا من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل

لن تتوقع.. تعرف على سعر سويت شيرت أحمد حلمي وعمرو دياب المثير للجدل

في يوم اليتيم.. نصائح للتعامل مع الأطفال الأيتام