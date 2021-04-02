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اقتصاد

أبرزها مشكلة ارتفاع أسعار الشحن والنولون.. ننشر استراتيجية شعبة المصدرين للزيادة الصادرات.. تفاصيل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اقر مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلى الخطة الاستراتيجية لعمل الشعبة فى دورتها التاسعة حتى عام 2024 

واكد الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية بان استراتيجية عمل الشعبة تهدف الى تحقيق عدة اهداف اهمها ـ وضع حلول عاجله لمشاكل المصدرين مع نظام المساندة التصديرية ـ والتوجه الى زيادة الصادرات لأفريقيا ــ ورصد ودراسة التشريعات والقوانين المعنيه بالتجاره الداخليه والخارجيه ـ التوحد والتجانس مع الجمعية العمومية للشعبة والشعب النوعية النظيرة بالغرف التجارية بالمحافظات والشعبه العامه للمستوردين 

كما قرر مجلس ادارة الشعبه ضم 5 اعضاء منتسبين للشعبه وهم : هشام جزر ــ وسميرعارف ــ و محمد عامرــ واحمد الفيشاوى ــ و محمد ممدوح العربى 
وتشكيل عدد 10 لجان تمثل كافة القطاعات التصديريه ــ  حيث تم تشكيل لجنة الضرائب برئاسة الدكتورعبده الكودى ــ ولجنة الجمارك برئاسة احمد جابر ـ ولجنة الخدمات اللوجيستيه والشحن برئاسة المهندس مصطفى النجارى ــ ولجنة الشئون الافريقيه برئاسة احمد زكى ــ ولجنة التجاره الخارجيه برئاسة حسام علوان ــ ولجنة البنوك والتمويل داخليا وخارجيا برئاسة شهيرة فؤاد ــ ولجنة القطاعات التصديرية الصغيره والمتوسطة برئاسة احمد مبروك ــ ولجنة شباب المصدرين ورواد الاعمال برئاسة راضى محمد ــ ولجنة التشريعات برئاسة كريم الدين صالح ــ ولجنة مساندة التصدير برئاسة المهندس محمود سرج على ان يقوم كل رئيس لجنه بتقديم مقترحاته وأعضاء اللجنة التى يراسها للمجلس فى غضون 15 يوما    

كما ناقش المجلس مشكلة ارتفاع أسعار الشحن الجوى والبحرى الخاصة بالتصدير ومضاعفة اسعار نولون الشحن والذى يؤثر سلبيا على القطاع فى الوقت الذى تساعد فيه الدولة المصدرين لمضاعفة الصادرات المصرية واكد رئيس الشعبه انه سيتم تحديد موعد لاجتماع الشعبة مع ممثلى شركة مصر للطيران لبحث زيادة أسعار النولون اما بالنسبة لنولون الشحن البحرى فان اسعاره عالمية تحددها شركات النقل البحري على مستوى العالم 
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