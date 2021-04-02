اقتصاد الإمارات .. 7.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7.1 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 1219 مبايعة بقيمة 2.77 مليار درهم منها 103 مبايعات لأراض بقيمة 722.02 مليون درهم و 1116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.05 مليار درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 213 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 224 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.





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و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 127 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 190 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 82 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 4.15 مليار درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 1.15 مليار درهم و347 رهن فلل و شقق بقيمة 2.99 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 548 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 86 هبة بقيمة 193.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 32 مليون درهم.