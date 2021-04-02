الدولة تعلن إجراءات جديدة للتصدي لعودة التعديات على الأراضي.. نواب: تستهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.. ومطالب برقابة قوية من المحليات للتصدي للمخالفات

برلماني: الدولة لديها اتجاه قوي لحماية الأراضي من التعديات والإجراءات ستحدث تغييرا جذريا

عضو بـ الشيوخ: سعى الدولة للحفاظ علي أملاكها من الأراضي يضمن حقوق الأجيال القادمة

بعد توجيهات الرئيس.. برلماني: محدش يحلم ياخد شبر من أراضي الدولة بدون وجه حق





اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إجراءات حاسمة لمنع عودة التعديات على أراضى الدولة التى يتم استردادها ضمن موجات الإزالة.





وتضمنت الإجراءات إلزام القيادات المحلية بالاشتراك فى عملية متابعة الأراضى التى يتم استردادها والإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد، مع تحديد المسئوليات لكل جهة بوضوح، سواء روؤساء المدن والقرى والمجالس المحلية أو المتابعة الأمنية من جانب مأمورى الأقسام.





كما تضمنت الإجراءات التزام مسئولو هذه الجهات بتنظيم عمليات مرور دورى ومفاجئ على الأراضى الموجودة فى نطاق اختصاصهم، مع التأكيد على وضع لافتات واضحة للتحذير من التعدى على أراضى الدولة، واحالة أى حالة تعدى جديدة على أراضى الدولة الى الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون، مع قيام المحافظين بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات ومحاسبة من يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة، وفتح مركز عمليات بكل محافظة لتلقى البلاغات الفورية عن التعديات على أراضى الدولة وسرعة التحرك لإزالتها.





وحول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في منع التعديات علي الأملاك العامة للدولة، موضحين أهم فوائد هذه الإجراءات حال تنفيذها علي ارض الواقع .





وأثنى النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على قرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة بشأن حماية الأراضي المملوكة الدولة وذلك من خلال عمل مكتب تلقي بلاغات التعدي علي الأراضي بشكل فوري وإطلاق حملات تفتيشية بشكل مفاجئ ، معقبا " قرارات في محلها وفعلا مطلوبة في الوقت ده".





أضاف " درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة لديها إتجاه قوي في الحفاظ على أملاكها العامة وذلك في ظل قيامها بعدد من المشروعات القومية والخدمية والتي بالطبع تحتاج الدولة إلي كل متر مفقود من أراضيها كي يتم إستثماره بما يجدي بالنفع علي حياة المواطنين.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي يوجه دائما بالإستغلال الأمثل لما تملكه الدولة من موارد وأوصول ومقدرات من أجل تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات الحياتية، لافتا إلي أن هذه الإجراءات ستحدث تغييرا جذريا علي أرض الواقع .





ومن جانبه قال النائب أبوسريع أمام عضو مجلس الشيوخ، إن سعي الدولة للحفاظ علي أملاكها العامة من أراضي وأصول يوضح مدى حرص القيادة السياسية على حماية حقوق الأجيال القادمة بما يحقق التنمية المستدامة، معقبا " الرئيس مش بس بيفكر للنهارده ده بيفكر أكبر لمستقبلنا وشكل بكره"





ناشد "امام" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" الجهة التنفيذية المنوطة برصد حالات التعديات علي أراضي الدولة وهي المحليات بتفعيل دورها في المتابعة عن كثب لكافة المخالفات التي تجري بشأن الأراضي ولا سيما الزراعية وذلك من خلال تدشين حملات تفتيش بين حين لأخر لضبط سلوكيات المواطنين.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الفترة الراهنة تشهد جهود مكثفة من الدولة بوضع خطة إستراتيجية لحصر الأراضي المفقودة وموقعها الجغرافي، معقبا " القضية دي ضمن أولويات الرئيس حاليا".





وتابع النائب، هناك طرق عدة لإسترداد هذه الأراضي وذلك من خلال إزالة المباني المخالفة المقامة عليها أو منح المواطنين تعويضات ملائمة وفق سعر السوق بالبيع اليوم، فالدولة لديها حلول تتسم بالمرونة.





وفي سياق متصل ثمن النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية في وضع إستراتيجية تهدف للحفاظ علي الأملاك العامة للدولة من الأراضي ومكافحة كافة أشكال التعديات التي كانت تحدث بالسابق، معقبا " محدش يحلم ياخد شبر من أراضي الدولة بدون وجه حق" وذلك لأننا دولة قانون ولا يوجد أحد فوق القانون.





وأكد " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن كافة الأراضي المنهوبة والتي تم الحصول عليها بطرق ملتوية من ضمنها بحجة إقامة مشروعات إستثمارية عليها ومن ثم إستغلالها في أنشطة مخالفة غير متفق عليها، ولهذا كلف الرئيس السيسي بسرعة حصر الأراضي المفقودة وتقنين أوضاعها.





ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الأراضي تعتبر مصدرا هاما ورئيسيا في زيادة الإيرادات المالية وذلك نتيجة إستخدامها في المشروعات القومية والخدمية والتي تؤؤل منفعتها لتحدث أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين، معقبا " مشروعات مثل العاصمة الإدارية والعلمين ساهمت في إرتفاع قيمة الأراضي هناك وفتحت أفاق جديدة للتنمية".





وتابع النائب، هناك أداء جيد من وزير التنمية المحلية وذلك من خلال تكليفه للمحافظين بتكثيف جهودهم لمتابعة ورصد مخالفات التعديات علي الأراضي ذلك الأمر الذي من شأنه فرض رقابة صارمة علي المواطنين.





أكدت اللجنة أيضا على قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بإعداد حصر بالأراضى التى تم استردادها ووضع خطط استثمار لها سواء بتخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو طرحها للبيع بالمزاد العلنى، مُشيرا إلى أن الإجراءات السابقة والتى تم توجيهها الى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية أكدت أيضا على ضرورة أن يتوازى مع هذا الجهد الإسراع فى تقنين الأوضاع للجادين واستكمال الانتهاء من طلبات التقنين الجاهزة والتى استوفت الشروط القانونية فى كافة المحافظات، خاصة وأن الأولوية هو التقنين لكل من أثبت جدية والتزام بالقانون وسداد لحق الدولة





يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت قوات انفاذ القانون عمليات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى يتم التركيز فيها على التعديات على أراضى طرح النهر وضفتى النيل، وحسب ما أكده تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية فقد بلغ عدد حالات الإزالة التى تم تنفيذها 2700 حالة بمساحة أراضى بلغت نحو 540 الف متر مربع.





جاءت القاهرة فى المقدمة حيث تم استرداد نحو 210 الف متر مربع ثم الدقهلية بنحو 70 الف متر مربع ثم أسوان ب 55 الف متر مربع ، وبنى سويف ب33 الف متر مربع.





وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن موجة الإزالة مستمرة فى المحافظات الستة عشر الواقعة على مجرى نهر النيل حتى تستكمل المستهدف منها، مؤكدا على أن المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة شدد على مسئولية المحافظات فى الحفاظ على أراضى الدولة، مع تسجيل كافة الأراضى التى يتم ازالة التعدى عليها واستردادها على المنظومة الإلكترونية للجنة لمراجعتها بشكل دائم والمحاسبة لكل من تسبب فى عودة التعدى مرة أخرى.



