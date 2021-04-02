الدولة تعلن إجراءات جديدة للتصدي لعودة التعديات على الأراضي.. نواب: تستهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.. ومطالب برقابة قوية من المحليات للتصدي للمخالفات

برلماني: الدولة لديها اتجاه قوي لحماية الأراضي من التعديات والإجراءات ستحدث تغييرا جذريا
عضو بـ الشيوخ: سعى الدولة للحفاظ علي أملاكها من الأراضي يضمن حقوق الأجيال القادمة
بعد توجيهات الرئيس.. برلماني: محدش يحلم ياخد شبر من أراضي الدولة بدون وجه حق
اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إجراءات حاسمة لمنع عودة التعديات على أراضى الدولة التى يتم استردادها ضمن موجات الإزالة.
وتضمنت الإجراءات إلزام القيادات المحلية بالاشتراك فى عملية متابعة الأراضى التى يتم استردادها والإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد، مع تحديد المسئوليات لكل جهة بوضوح، سواء روؤساء المدن والقرى والمجالس المحلية أو المتابعة الأمنية من جانب مأمورى الأقسام.
كما تضمنت الإجراءات التزام مسئولو هذه الجهات بتنظيم عمليات مرور دورى ومفاجئ على الأراضى الموجودة فى نطاق اختصاصهم، مع التأكيد على وضع لافتات واضحة للتحذير من التعدى على أراضى الدولة، واحالة أى حالة تعدى جديدة على أراضى الدولة الى الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون، مع قيام المحافظين بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات ومحاسبة من يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة، وفتح مركز عمليات بكل محافظة لتلقى البلاغات الفورية عن التعديات على أراضى الدولة وسرعة التحرك لإزالتها.
وحول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في منع التعديات علي الأملاك العامة للدولة، موضحين أهم فوائد هذه الإجراءات حال تنفيذها علي ارض الواقع .
وأثنى النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على قرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة بشأن حماية الأراضي المملوكة الدولة وذلك من خلال عمل مكتب تلقي بلاغات التعدي علي الأراضي بشكل فوري وإطلاق حملات تفتيشية بشكل مفاجئ ، معقبا " قرارات في محلها وفعلا مطلوبة في الوقت ده".
أضاف " درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة لديها إتجاه قوي في الحفاظ على أملاكها العامة وذلك في ظل قيامها بعدد من المشروعات القومية والخدمية والتي بالطبع تحتاج الدولة إلي كل متر مفقود من أراضيها كي يتم إستثماره بما يجدي بالنفع علي حياة المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي يوجه دائما بالإستغلال الأمثل لما تملكه الدولة من موارد وأوصول ومقدرات من أجل تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات الحياتية، لافتا إلي أن هذه الإجراءات ستحدث تغييرا جذريا علي أرض الواقع .
ومن جانبه قال النائب أبوسريع أمام عضو مجلس الشيوخ، إن سعي الدولة للحفاظ علي أملاكها العامة من أراضي وأصول يوضح مدى حرص القيادة السياسية على حماية حقوق الأجيال القادمة بما يحقق التنمية المستدامة، معقبا " الرئيس مش بس بيفكر للنهارده ده بيفكر أكبر لمستقبلنا وشكل بكره"
ناشد "امام" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" الجهة التنفيذية المنوطة برصد حالات التعديات علي أراضي الدولة وهي المحليات بتفعيل دورها في المتابعة عن كثب لكافة المخالفات التي تجري بشأن الأراضي ولا سيما الزراعية وذلك من خلال تدشين حملات تفتيش بين حين لأخر لضبط سلوكيات المواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الفترة الراهنة تشهد جهود مكثفة من الدولة بوضع خطة إستراتيجية لحصر الأراضي المفقودة وموقعها الجغرافي، معقبا " القضية دي ضمن أولويات الرئيس حاليا".
وتابع النائب، هناك طرق عدة لإسترداد هذه الأراضي وذلك من خلال إزالة المباني المخالفة المقامة عليها أو منح المواطنين تعويضات ملائمة وفق سعر السوق بالبيع اليوم، فالدولة لديها حلول تتسم بالمرونة.
وفي سياق متصل ثمن النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية في وضع إستراتيجية تهدف للحفاظ علي الأملاك العامة للدولة من الأراضي ومكافحة كافة أشكال التعديات التي كانت تحدث بالسابق، معقبا " محدش يحلم ياخد شبر من أراضي الدولة بدون وجه حق" وذلك لأننا دولة قانون ولا يوجد أحد فوق القانون.
وأكد " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن كافة الأراضي المنهوبة والتي تم الحصول عليها بطرق ملتوية من ضمنها بحجة إقامة مشروعات إستثمارية عليها ومن ثم إستغلالها في أنشطة مخالفة غير متفق عليها، ولهذا كلف الرئيس السيسي بسرعة حصر الأراضي المفقودة وتقنين أوضاعها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الأراضي تعتبر مصدرا هاما ورئيسيا في زيادة الإيرادات المالية وذلك نتيجة إستخدامها في المشروعات القومية والخدمية والتي تؤؤل منفعتها لتحدث أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين، معقبا " مشروعات مثل العاصمة الإدارية والعلمين ساهمت في إرتفاع قيمة الأراضي هناك وفتحت أفاق جديدة للتنمية".
وتابع النائب، هناك أداء جيد من وزير التنمية المحلية وذلك من خلال تكليفه للمحافظين بتكثيف جهودهم لمتابعة ورصد مخالفات التعديات علي الأراضي ذلك الأمر الذي من شأنه فرض رقابة صارمة علي المواطنين.
أكدت اللجنة أيضا على قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بإعداد حصر بالأراضى التى تم استردادها ووضع خطط استثمار لها سواء بتخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو طرحها للبيع بالمزاد العلنى، مُشيرا إلى أن الإجراءات السابقة والتى تم توجيهها الى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية أكدت أيضا على ضرورة أن يتوازى مع هذا الجهد الإسراع فى تقنين الأوضاع للجادين واستكمال الانتهاء من طلبات التقنين الجاهزة والتى استوفت الشروط القانونية فى كافة المحافظات، خاصة وأن الأولوية هو التقنين لكل من أثبت جدية والتزام بالقانون وسداد لحق الدولة
يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت قوات انفاذ القانون عمليات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى يتم التركيز فيها على التعديات على أراضى طرح النهر وضفتى النيل، وحسب ما أكده تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية فقد بلغ عدد حالات الإزالة التى تم تنفيذها 2700 حالة بمساحة أراضى بلغت نحو 540 الف متر مربع.
جاءت القاهرة فى المقدمة حيث تم استرداد نحو 210 الف متر مربع ثم الدقهلية بنحو 70 الف متر مربع ثم أسوان ب 55 الف متر مربع ، وبنى سويف ب33 الف متر مربع.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن موجة الإزالة مستمرة فى المحافظات الستة عشر الواقعة على مجرى نهر النيل حتى تستكمل المستهدف منها، مؤكدا على أن المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة شدد على مسئولية المحافظات فى الحفاظ على أراضى الدولة، مع تسجيل كافة الأراضى التى يتم ازالة التعدى عليها واستردادها على المنظومة الإلكترونية للجنة لمراجعتها بشكل دائم والمحاسبة لكل من تسبب فى عودة التعدى مرة أخرى.
واضاف عبدالله أن عمليات الإزالة التى تتم بدعم كامل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات تحقق نتائج جيدة وتؤكد على دولة القانون وأنه لا تفريط فى حق الشعب تحت أى ظرف،مشيرا أن رئيس اللجنة يتابع نتائج الموجة بشكل يومى لضمان تنفيذ المخطط وعدم التهاون فى مواجهة أى مخالفة للقانون.