أبرزهم النحت والتقليد والتمثيل.. صابر يمتلك 8 مواهب ذهبية ويحلم بالشهرة.. فيديو

لم يكمل تعليمه وعمل فرد أمن ليستطيع تحمل التزاماته المادية كأب وابن وزوج لكنه في ظل هذا اكتشف في نفسه 8 مواهب ذهبية طور بعضها خلال سنوات عمره الـ 39 منذ أن كان طفلًا في العاشرة من عمره حيث بدأ يلاحظ قدرته على النحت من الطين بشكل مميز ثم الرسم والغناء والتقليد والتمثيل والديكور والتكلم من البطن.





يحكي «صابر حسن» فرد أمن و صاحب المواهب الثمانية لـ «صدى البلد» قصته قائلًا: «المواهب ظهرت عندي بالتدريج، وأول موهبة اكتشفتها النحت وأنا صغير عندي 10 سنين في قريتي الصغيرة بمحافظة الفيوم، فكنت أجيب الطين واشكل منه براحتي، ولما كبرت ربنا الهمني أركز مع الموهبة دي واستخدمها بشكل أكبر».





وفي بلكونة منزله صنع صابر العديد من التماثيل لشخصيات مشهورة كالملك فارق والملك سلمان بن عبد العزيز والفرعون محمد علي صلاح ، و كوكب الشرق أم كلثوم كما نحت العديد من الشخصيات الكرتونية كبوجي وطمطم وسبونج بوب باستخدام الجبس فقط والذي يحوله أحيانًا إلى مواد استناخ مثل الـ "جي آر بي" أو " جي آر سي" ورغم أنها موهبة كبيرة إلا أنه لا يستطيع استغلالها لانشغاله في عمله الأساسي.





ومنذ صغره يجلس صابر مع نفسه ليمارس موهبة الرسم من فترة لأخرى أيضًا لأشياء في الطبيعة كالأشجار والطيور لكنه فضل التركيز على نحت الجبس بدلًا من رسم الورق، وفي هذه الأثناء ومن متابعته لما حوله بطريقة مختلفة اكتشف في نفسه موهبة التأليف «كل موقف بيحصل معايه كنت بعمله كوبليه، وأبرز ما ألفته: طيب وصالح محترم وما بتغلطش، بتصلي وبتدي المحتاج وما بتقصرش، لكن تجيب في سيرة الناس دا ذنب ما يغفرش، خليك في حالك انت مالك ما تتحشرش».





أما عن موهبة التقليد، فيوضح صابر أنها ظهرت من حبه للفنان إسماعيل ياسين من خلال التركيز في معظم مشاهد أفلامه وكذلك يبدع في تقليد المطربين، أمثال: « محمد فؤاد، محمد محي، حسن الأسمر، محمود الليثي وغيرهم» ، مشيرًا: «هذا الموهبة فتحت لي الباب لموهبة التكلم من البطن مثل الأرجوز ومخاطبه».









يمتلك صابر أيضًا موهبتي الغناء والتمثيل، ومن المقاطع التي غناها في فيديو خاص للموقع: «سبع مواهب وواقف مكاني، نحت ورسم وتأليف اغاني، وصوت جميل ودي الحاني، وألف قصه أنا في ثواني، مونولوجست ومثل أي دور، واقدر انفذ اجمل ديكور، وبتمني أكون فنان مشهور، كما قام في آخر والفيديو بأداء مشهد تمثيلي لفلاح مظلوم من عمدة قريته».





ويستطيع صابر أيضًا تنفيذ أي ديكور، مختتمًا: «من المواقف الصعبة اللي مريت بيها في حياتي تكسير معظم منحوتاتي بعدما اقنعني عدد من الأشخاص أنها حرام وتغضب الله بدون النظر إلى النيات، لكن الحمد لله، وهكمل فيها لأنها مجرد نوع من الفنون وفقط، وحلم حياتي أكون مشهور علشان أحجج والدي والدتي، ودي كل أمنية حياتي».



