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فن

بشأن الاحترام.. محمد محسن يوجه رسالة لمتابعيه عبر تويتر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:59 ص
محمد محسن
محمد محسن
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مصطفى كرم

وجه الفنان محمد محسن رساله غامضة لمتابعيه  حول "الاحترام"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

‏وكتب محمد محسن قائلا: "فرق شاسع بين الناس اللي بنحترمهم لأنهم محترمين، وبين الناس اللي بنحترمهم لأننا متربيين".

وطرح الفنان محمد محسن فيديو كليب جديدا عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب" وتحمل الأغنيةالجديدة اسم "النسيان". 

وقام محمد محسن بتصوير الفيديو كليب على مسرح محمد عبد الوهاب والذى كان يطلق عليه مسرح معهد الموسيقى العربية.   

وتعد الأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز والكليب من إخراج حسام حامد

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