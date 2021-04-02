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فن

بمقطع كوميدي.. مصطفى خاطر يهنئ حمدي الميرغني بعيد ميلاده

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
هنأ الفنان مصطفى خاطر، الفنان حمدى الميرغني بمناسبة عيد ميلاده ،ونشر مقطع كوميدى يجمعهما على خشبة "مسرح مصر"،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وكتب خاطر معلقا له على المشهد،قائلا:"كل سنه وانت طيب يا ابو تمارا ،وان شاء الله تبقي سنه سعيده عليك يا حبيبي "

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

تدور أحداث الفيلم حول قيام مصطفى خاطر، بتشكّيل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.


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