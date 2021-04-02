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رياضة

صلاح محسن يهنئ سعد سمير بعيد ميلاده

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

هنأ صلاح محسن لاعب النادي الاهلي صديقة بالفريق سعد سمير بعيد ميلاده ال ٣٢

ونشر صلاح محسن  عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع سعد سمير وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة ".

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد سعد سمير مدافع الفريق، قبل انطلاق المران الذي أقيم امس، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه استعدادًا للمباراة التي من المقرر أن تقام  غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا 

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