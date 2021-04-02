صلاح محسن يهنئ سعد سمير بعيد ميلاده

هنأ صلاح محسن لاعب النادي الاهلي صديقة بالفريق سعد سمير بعيد ميلاده ال ٣٢
ونشر صلاح محسن عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع سعد سمير وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة ".
وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد سعد سمير مدافع الفريق، قبل انطلاق المران الذي أقيم امس، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه استعدادًا للمباراة التي من المقرر أن تقام غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا