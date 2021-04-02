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منوعات

رسم لوحات بالجينز وحرق القماش.. آخر ابتكارات الفنان مصطفى إسماعيل.. شاهد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:34 ص
الفنان التشكيلي،
الفنان التشكيلي، مصطفي إسماعيل
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يارا زكريا.. عدسة: أحمد بيسو
ظهرت موهبة الفنان التشكيلي، مصطفي إسماعيل منذ صغره من خلال الرسم في الدفاتر والكتب والحوائط وعمل على تطويرها باستمرار واكتشاف مواد لروسماته لا تخطر على أذهان كثريين، وكان آخرها رسم لوحات لمعالم بارزة بمحافظات مصرية عديدة بالجينز وحرق القماش والتي حصدت الكثير من التكريمات المحلية وكذلك لوحات تمزج بين العديد من الحضارات كالفرعونية والأفريقية. 

يوضح الفنان التشكيلي، مصطفي إسماعيل، لموقع «صدى البلد» أن حبه لكل ما هو غريب وجديد دفعه إلى البحث المستمر وخوض تجاب فنية عديدة،ـ فبدأ في تصنيع العرائس الماريونت والقفاز من الخامات البيئية كالعلب البلاستيكية القديمة ثم مارس فن الرسم بالسلك من خلال رسم أشكال مختلفة كموتوسيكل وحصان ونسر والتي أراد من خلالها الوصول بالحديد مع قوته وصلابته إلى احساس الريش الناعم. 


يؤكد الفنان التشكيلي أن الرسم بالجينز وهي المرحلة التالية التي أقدم عليها بعد الرسم بالسلك صدفة من خلال محاولته عمل إعادة تدوير لملابس جينزية قديمة لديه في مخدة أو شنطة إلى ما آخره تعد فكرة جديدة ومميزة، فخطر بباله أي يرسم لوحة بالجينز خاصةً أنه يحب اللون الأزرق كثيرًا، وكان أولى لوحاته بهذه الخامة "ماسبيرو" وفيها يظهر الكورنيش وبرج القاهرة ومبني التلفزيون وتلتها لوحة عن "بيوت النوبة" بالأبواب والسلالم والنخيل من تفاصيل ذات طابع مصري أصيل.
 
يشير مصطفي إسماعيل إلى أنه ذات مرة وجد نوع قماش انصهر في آخر بعد تعرضه لدرجة حرارة معينة مما لفت انتباه حتي يرسم به، وبالفعل رسم أول لوحة له بحرق القماش والتي عبرت عن مزيج بين الحضارة الفرعونية والأفريقية ثم بعدها بدأ في الرسم على الخشب على فازات من جزوع النخل وكذلك أخشاب طولية وعرضية بأحجام مختلفة وإضافة إلى حرق القماش فأبدع في الرسم بالحرق على الجلد بأشكال مختلفة للطبيعة والأشخاص.

«الرسم على النحاس» من المراحل الأخيرة التي عمل الفنان المكتشف على التطوير فيها بعدها اجتهد في معرفة كيفية الرسم عليها بداية من الخامات والأدوات، منبهًا أن الرسم على النحاس فن قديم و له قيمة عالية مما دفعه إلى التطوير فيه فصنع أباجورات منه وساعات حائط، مختتمًا: «دائمًا ما ينصحني أصدقاء لي بالتركيز على الرسم بخامة معينة لكني دائمًا أفضل تجربة واكتشاف موادة جديدة ومختلفة، والحمد لله بتقنها بشكل كويس جدًا، وحلمي أوصل بفني لدول كتير وكل مصري يتذوقه، ويكون الفن أسلوب حياة لينا». 









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