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رياضة

الظهور الأول لـ عظيمة.. مصر المقاصة يستضيف سموحة في الدوري

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:46 ص
محمد عظيمة
محمد عظيمة
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محمد السعيد
يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره سموحة، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى محمد عظيمة المدير الفني الجديد لـ مصر المقاصة لتحقيق انطلاقة مثالية، في الظهور الأول له مع مصر المقاصة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واقتحام المربع الذهبي.

وتولى محمد عظيمة تدريب مصر المقاصة مؤخرا خلفا لـ إيهاب جلال، الذي رحل لتدريب فريق الإسماعيلي.

على الجانب الآخر يطمح سموحة هو الآخر بقيادة مدربه أحمد سامي في انتزاع الفوز من مصر المقاصة، للدخول ضمن قائمة الأربعة الكبار مؤقتا.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الثامن بـ 22 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، وادي دجلة مع الإنتاج الحربي، في تمام الخامسة مساء.
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