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أخبار العالم

مرشح لرئاسة فرنسا يدعو منتخب بلاده لمقاطعة كأس العالم 2022 في قطر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
دعا المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية، وزعيم حزب "فرنسا الأبية"، جون لوك ميلونشون، منتخب بلاده لكرة القدم إلى مقاطعة بطولة كأس العالم، التي ستنظم في قطر، العام المقبل؛ بسبب حقوق العمال المنهوبة هناك.

واعتبر السياسي اليساري الذي نافس الرئيس إيمانويل ماكرون، في انتخابات الرئاسة سنة 2017، في تصريح مساء أمس، للشبكة الإذاعية الفرنسية "آر تي إل"، أن المنتخب الفرنسي "ليس لديه ما يفعله" في كأس العالم 2022، مضيفًا: "لا يمكننا لعب كرة القدم على الجثث".

وتابع: "إذا كانت هناك حملة للمقاطعة سأشارك فيها، مخجل ما يحدث هناك، 6500 شخص لقوا حتفهم في الورشات، إن معاملتهم للناس بشعة".

واستند ميلونشون، إلى التقرير الصادر عن صحيفة "الجارديان" البريطانية، والذي عرض قطر لانتقادات حادة، خصوصا من طرف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان؛ بسبب المعاملة السيئة التي يتعرض لها العمال الأجانب بها، والتي تتهم قطر باستغلالهم بالعمل في ظروف خطيرة بالورشات التي لها علاقة باستعداد البلاد لاستضافة المونديال.

كما اتهم ميلونشون قطر بتمويل كل الأنشطة المعادية لفرنسا في أفريقيا، وعلى رأسها "تسليح المنظمات والميليشيات الإسلامية التي تطلق الرصاص علينا".

وكانت منتخبات ألمانيا والنرويج وهولندا، قد عبرت عن دعمها لحقوق الإنسان في قطر، عبر رسائل تم توجيهها قبل مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال.
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