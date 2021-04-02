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رياضة

عبد الحفيظ يحضر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم والمريخ السوداني، التي تقام غدا السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الفني في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، وعمرو محسب، إداريا الفريق؛ للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة أمام المريخ السوداني غدا السبت، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في المجموعة، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

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